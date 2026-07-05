Yeşil Burun Adaları kalecisi patlattı: Maçtan sonra Messi'ye olanlar şunlardı

Kap Verdes’in kalecisi Fozinia, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda iki takım arasında oynanan maç sırasında Arjantinli Lionel Messi ile yaşadığı ve sosyal medyada yaygın olarak paylaşılan anın gerçeğini açıkladı.

Sosyal medya kullanıcıları, Messi'nin Kap Verdes kalecisini kucaklarken ondan uzaklaştığı bir görüntüyü yaygınlaştırdı; bu durum Arjantinli yıldızın büyük bir eleştiri yağmuruna maruz kalmasına neden oldu. Ancak bazıları, Fozinia'nın 8 kez dünyanın en iyi oyuncusu seçilen Messi aleyhine uydurma açıklamalar yaptığını iddia etti.

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Fozinia, basın açıklamalarında Messi ile yaşananların gerçeğini ortaya koyarak şöyle dedi: “Ona yaklaştım ve ben pek bir şey söyleyemeden o bana doğru yöneldi, hemen sarıldı ve şöyle dedi: ‘Aferin, sen harika bir kalecisin, halkın seninle çok gurur duyuyor olmalı.’”

Şöyle devam etti: “Leo gibi birinden bu sözleri duymak benim için çok anlamlı, çünkü o futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri.”

Son olarak şunları ekledi: “Ona teşekkür ettim ve ‘Teşekkürler Leo, sen en iyisisin’ dedim. Ardından maç forması istedim, o da gülümsedi ve ‘Tabii ki, soyunma odası tünelinde sana veririm’ dedi. Böyle anlar hayatım boyunca hafızamda kazınmış olarak kalacak.”