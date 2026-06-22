Yeşil Burun Adaları, İspanya’nın ardından Uruguay karşısında da sürpriz bir galibiyet elde etti ve mükemmel bir performans sergiledi

Yeşil Burun Adaları, tarihindeki ikinci Dünya Kupası maçında da yenilmezliğini sürdürdü. İspanya’ya karşı elde ettiği sansasyonel beraberliğin (0-0) ardından, iki kez dünya şampiyonu olan Uruguay’ı da 2-2’lik skorla durdurmayı başardı. Yeşil Burun Adaları için son turda Suudi Arabistan'ı yenmesi, eleme turuna yükselmek için her halükarda yeterli olacak, ancak bir beraberlik de yeterli olabilir. Aynı şekilde iki puana sahip olan Uruguay'ın İspanya'yı yenmesi gerekiyor ve bu nedenle önünde zorlu bir görev var.

Önceden beklendiği gibi, Uruguay maçın büyük bölümünde top hakimiyetini elinde tuttu. Suudi Arabistan (1-1) maçında da açıkça görülen orta saha yaratıcılığı eksikliği, Güney Amerikalıların fırsatlarının uzun süre oldukça sınırlı kalmasına neden oldu.

Uruguay’ın en büyük fırsatının bir kontra ataktan doğması çok anlamlıydı. Agustín Canobbio, Federico Valverde’ye mükemmel bir pas verdi; ancak Valverde, gol şansı yüksek bir pozisyonda sol ayağıyla Cape Verde kalecisi ve ulusal kahraman Vozinha’nın kalesinin yanından şut atarak hayal kırıklığı yarattı.

Yeşil Burun Adaları’nın tehlikesi özellikle duran toplarla sınırlı kaldı ve bu durumdan çok sert bir şekilde yararlandı. Kevin Pina, serbest vuruşunu zayıf konumlanmış duvarın (Maxi Araújo ve Federico Viñas) içinden geçirdi ve deneyimli kaleci Fernando Muslera’nın (40) köşeye atlamasının geç kaldığını gördü: 0-1.

Yeşil Burun Adaları için ne yazık ki bu üstünlük uzun sürmedi. Valverde’nin keskin ortasını Rotterdamlı Sidny Lopes Cabral kendi direğine doğru kafayla yönlendirdi; ardından Araújo, seken topta en hızlı tepkiyi verdi: 1-1. Bu, Sporting forvetinin Dünya Kupası’ndaki ikinci golü oldu.

İlk yarının uzatma dakikalarının sonlarında Uruguay hatta öne geçti. Manuel Ugarte’nin derin ortası Araújo’nun kafasına çarptı ve Araújo, tamamen boşta kalan Agustín Canobbio’ya mükemmel bir geri pas verdi. Fluminense’nin forveti, Vozinha’yı yakın mesafeden vuruşuyla çaresiz bıraktı: 2-1.

Bir saatin ardından, Deroy Duarte'nin sahaya girmesiyle birlikte Yeşil Burun Adaları aniden skoru yeniden eşitledi. Muslera, Mathias Oliveira'nın geniş alana attığı pası tamamen yanlış değerlendirdi, topa müdahale etmek için geç kaldı ve Hélio Varela'nın boş kaleye attığı şutla bu durumdan en iyi şekilde yararlanmasına engel olamadı: 2-2.

Yeşil Burun Adaları, bir şansın da yardımıyla su molasına girdi. Uruguay, bir köşe vuruşundan ve Vozinha’nın topu kaçırmasının ardından üstünlüğünü yeniden kazanacak gibi görünüyordu, ancak golcü Araújo’nun üçüncü Dünya Kupası golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Milli takım teknik direktörü Marcelo Bielsa, Nicolás de la Cruz ve Darwin Núñez’i oyuna sokarak takıma taze kan kattı. Uruguay baskı kurdu, Yeşil Burun Adaları ise kontratak fırsatlarını kolladı, ancak maçta başka gol görülmedi. Böylece Yeşil Burun Adaları, son rakibi Suudi Arabistan karşısında final turuna umut verici bir konumda girmiş oldu.