Korunmayı hak eden istisnai bir yetenekle, onu Bayern Münih'in en yüksek maaşlı oyuncularından birine dönüştürebilecek yeni bir sözleşme arasında, Michael Olise dikkatlerin merkezine güçlü bir şekilde girdi. Zira Alman futbolunun efsanesi Lothar Matthäus, Bavyera kulübünün yönetimine açık bir mesaj göndererek, Fransız yıldızı cezalandırmakta aşırıya kaçmamalarını ve onun ek yıllar boyunca kalmasını garanti altına almak için hızlıca harekete geçmelerini istedi.

65 yaşındaki Matthäus, Bayern Münih'in Norveç'te oynadığı maçta kırmızı kart görmesinin ardından Olise'yi savunmakla yetinmedi, bundan daha ileri giderek 47 milyona ulaşabilecek bir maaş karşılığında sözleşmesinin uzatılması çağrısında bulundu. Bu adımı, takımın en önemli yıldızlarından birini elde tutmak için gerekli bir yatırım olarak görüyor.

Lothar Matthäus, Michael Olise'yi savundu ve Fransız yıldızın kaçınılabilecek bir hata yaptığını vurguladı, ancak bu olayın oyuncunun Bayern Münih forması altında ortaya koyduğu büyük teknik değeri gölgede bırakmaması gerektiğinin altını çizdi. Alman futbolunun efsanesi şöyle konuştu: "Olise dünya çapında bir oyuncu, ancak erken bir yaşta bir hata yaptı ve bunun olmaması gerekirdi."

Matthäus, oyuncunun Leipzig karşılaşmasında ortaya koyduklarını örnek göstererek, ilk yarı boyunca birçok sert müdahaleye maruz kaldığını, ancak odağını koruduğunu ve baskının performansını etkilemesine izin vermediğini belirtti. Şunları ekledi: "Sahada ne yaptığını gördünüz mü? İlk yarıda dört veya beş kez sert fauller yedi, ama odağını kaybetmedi ve geri çekilmedi. Bence dersini aldı."

Matthäus, Olise'nin yokluğunun Bayern'in hücum gücünü belirgin bir şekilde etkileyebileceğini düşünüyor ve onun varlığının, kırmızı kart gördüğü maçın akışını değiştirebileceğini değerlendiriyor. Şöyle açıkladı: "Olise sahada olsaydı, Norveç'teki maç belki de Bayern lehine 5-2 sona ererdi. Peki kulüp neden ona şimdi para cezası kesmek zorunda olsun? Bence onun için en uygun ceza, Arsenal karşısında oynamasını yasaklamaktır."

Matthäus'un savunması teknik boyutta durmadı, aynı zamanda futbola odaklanmayı, ışıklardan ve medya baskısından uzak durmayı tercih eden Olise'nin kişilik yapısına da değindi. Bu bağlamda şunları söyledi: "O futbol oynamak istiyor, ne sizinle ne de benimle konuşmak istiyor. Huzur arıyor, geleneksel Bavyera kıyafetini giymek istemiyor, bunun yerine şapkasını giymeyi tercih ediyor. Bırakın kendisi olsun, biz de onun ortaya koyduklarının tadını çıkaralım ve üzerine konuşmaya değer birçok hikayeye sahip olalım."

Fransız yıldızın yeteneklerine olan hayranlığını ifade ederek ekledi: "Sahada büyüsünü sergilediğinde ve bir sonraki anda ne yapacağını merak etmeme neden olduğunda mutlu oluyorum. Benim için futbolun özü budur ve buna bayılıyorum." Matthäus, Olise'nin davranışı nedeniyle eleştirilere maruz kaldığına, bunların arasında teknik direktöründen gelen açık eleştirilerin de bulunduğuna dikkat çekti, ancak Leipzig karşısında baskıları aşma ve seçkin seviyesini sürdürme yeteneğini gösterdiğini belirtti.

Oyuncu savunmasını, istisnai yetenek sahiplerini durdurmanın zorluğuna işaret ederek ve Arjantinli efsane Diego Maradona deneyimini hatırlatarak tamamladı. Şöyle dedi: "Önceki maçlarda maruz kaldıklarına katlanmak zorundaydı, ama bu kez tereddüt etmedi, belki de artık yeteneğinin büyüklüğünün farkında olduğu için. Durum, Diego Maradona ile yaşananlara benziyordu; zira bu nitelikteki oyuncuları meşru yollarla durdurmak zordu. Olise sadece iyi bir oyuncu değil, istisnai bir oyuncu."

Matthäus'un duruşu, kırmızı kart olayının ardından Olise'ye sakin bir şekilde yaklaşılması talebiyle sınırlı kalmadı, aynı zamanda Bayern Münih yönetimini sözleşmesini uzatmak için hızlıca harekete geçmeye çağırdı. Oyuncunun son dönemde ortaya koyduğu seviyelerin, onu şu anda aldığı ücretten çok daha yüksek bir maaşı hak eder hale getirdiğini vurguladı.

Matthäus şöyle dedi: "Olise'nin son bir buçuk yıldaki performansına bakar ve maaşını mevcut piyasa değeriyle karşılaştırırsak, şu an aldığının yaklaşık dört katını hak ettiğini görürüz. 45 ile 47 milyon arasında değişen bir maaştan bahsediyoruz."

Bayern Münih efsanesi, Harry Kane ve Olise'nin sözleşmelerini yenilemenin önemini vurgulayarak, bu ikilinin önümüzdeki yıllarda kulübün sportif projesinde temel bir dayanak noktası oluşturduğunu, sahada fark yaratma ve takımı dünya çapında temsil etme kapasiteleri göz önünde bulundurulduğunda değerlendirdi.

Şöyle açıkladı: "Kane'in sözleşmesi uzatılmalı, aynı şekilde Olise'nin sözleşmesi de. Bu iki oyuncu oyunun kurallarını değiştirebilir, ayrıca kulübün yüzünü ve iki elçisini temsil ediyorlar."

Özellikle Fransız yıldıza ilişkin olarak ekledi: "Piyasa değeri üç kattan fazla arttı, bu yüzden sözleşmesini derhal uzatmaya çalışır ve onu en az iki ya da üç yıl daha elimde tutmaya çalışırdım."

Matthäus, Olise'nin sözleşmesini yenilemenin yalnızca onun teknik olarak kalmasını garanti etmekle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda oyuncu gelecekte ayrılmaya karar verirse Bayern Münih'e büyük bir pazarlık üstünlüğü sağlayacağını düşünüyor. Zira sözleşmenin daha uzun bir süreye uzatılması, kulübün transferi karşılığında yüksek bir maddi bedel elde etmesine yardımcı olabilir.

Şöyle dedi: "Maaşına on milyon daha eklerdim. Sözleşmenin sonuna kadar kalmasa bile, yüksek bir transfer bedeli elde edebilirdim, çünkü sözleşme süresinin uzunluğu kulübe daha güçlü bir pazarlık konumu kazandırıyor. Bu, Bayern Münih için mükemmel bir anlaşma ve bence Olise de bundan memnun olurdu."

Mali önerisine yönelebilecek eleştirilere karşılık olarak Matthäus, kulübün mali konularına gösterdiği ilgiyle tanınan Bayern Münih onursal başkanı Uli Hoeness hakkında alaycı bir yorumda bulundu. Şöyle dedi: "Belki Uli Hoeness benim rakamlardan hiç anlamadığımı söyleyecek. Sanırım herkes zaten benim rakamlardan hiç anlamadığımı fark etti! Ama ben ne hakkında konuştuğumu biliyorum ve diğer oyuncuların maaşlarını biliyorum."

Matthäus, Olise'nin yerinin doldurulmasının zorluğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı ve onun yokluğunun, takımın performansına olan etkisinin büyüklüğünü daha da ortaya koyacağına işaret etti. Bu arada Bayern Münih taraftarları, kulübün önümüzdeki Avrupa karşılaşmasında Arsenal önünde neler sunacağını merakla bekliyor.

Kırmızı kart olayını geride bırakma talebi ile yeni bir sözleşmeyle geleceğini güvence altına almak için harekete geçme arasında, Matthäus'un mesajı net görünüyor: Olise'yi elde tutmak yalnızca teknik bir karar değil, Bayern Münih ile fark yaratabilecek en önemli yeteneklerden birine yapılan bir yatırımdır.