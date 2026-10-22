Yerden yere vurulan eski Ajaxlı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde başrolde: "Durdurulamıyor"

Belçika'da gecenin yıldızı Carlos Forbs oldu. Portekizli hücum oyuncusu, çarşamba akşamı RC Lens karşısında alınan 3-0'lık galibiyette bir gol ve bir asistle Club Brugge için büyük rol oynadı. Belçika basını da performansına kayıtsız kalmadı.

Zorlu geçen ilk yarının sonunda Brugge, devrenin uzatma dakikalarında Hans Vanaken'in yakın mesafeden attığı golle 1-0 öne geçti.

İkinci yarıda ise Jan Breydel Stadı'nda sahne Forbs'undu. Eski Ajax oyuncusu, süratli bir hareketin ardından yaptığı ortayla 2-0'lık golde önemli rol oynadı; daha sonra üçüncü golü kendisi attı.

Teknik direktör Ivan Leko, maçın ardından kanat oyuncusundan övgüyle söz etti. "Onun kadroda olması gerçekten harika. Çok süratli, topla çok yetenekli ve bire birde tehlikeli."

"Anlık parlamalar gösteren bir oyuncuyken savunma da yapan, takım oyununa katkı sağlayan çok yönlü ve istikrarlı bir oyuncuya dönüştü. Onun adına çok mutluyum" diyen teknik direktör sözlerini noktaladı. Forbs geçen hafta da Inter karşısında 3-4 kazanılan maçta yaptığı üç asistle Club Brugge için önemli rol oynamıştı.

Basın da Forbs'un performansından etkilendi. La Dernière Heure, ona 7,5 puan verdi: "Devre arasından sonra uyandı ve durdurulamaz hâle geldi: Seys'in 2-0'lık golünün asistini yaptı, 3-0'lık golü de kendisi attı." Het Nieuwsblad ise ona 8 puan verdi.

Forbs, 2022 yazında dönemin teknik direktörü Sven Mislintat tarafından 14 milyon euro karşılığında Ajax'a transfer edildi. Ancak Amsterdam'da bir türlü kendini gösteremedi ve iki sezon önce altı milyon euro karşılığında Club Brugge'e satıldı.