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OSC Lille karşısında Lennart Karl, Bayern'in tamamen hazır durumdaki son tecrübeli hücum oyuncusu olarak kaldı. 18 yaşındaki oyuncu, kendisine en çok ihtiyaç duyulan anda Münih ekibindeki belki de en kötü performansını sergiledi.

Bayern'de gündem ne kadar da hızlı değişiyor! Şu sıralar manşetlere, bilindiği üzere Jamal Musiala hakkındaki tartışmalar hâkim. Nörolojik işlev bozukluğu, performansı ve maaşından feragat etme ihtimali tartışılıyor. Bu tartışmaların neden kamuoyu önünde yürütüldüğü de ayrı bir tartışma konusu. Konuyu yaklaşık üç hafta önce, kulübün önde gelen ismi Uli Hoeneß'in Bayerischer Rundfunk'taki ses getiren açıklamaları gündeme taşımıştı.

Şimdi bir soru: Bundan önce Bayern'le ilgili en çok konuşulan konu neydi? Küçük bir ipucu: O da Hoeneß'in kamuoyu önündeki açıklamalarıyla başlamıştı, üstelik Musiala konusunun gündeme gelmesinden tam iki hafta önce. Yine Münih ekibinin altyapısından yetişen genç bir oyuncuyla ilgiliydi. Bildiniz mi?

Evet, konu Lennart Karl'dı. Hoeneß, ekim sonunda Welt am Sonntag'a verdiği röportajda Karl'dan daha fazla "alçakgönüllülük" beklediğini, onun üzerinde daha fazla "baskı" olması gerektiğini söylemiş ve kendisiyle "ciddi bir görüşme" yapacağını duyurmuştu . Görünüşe göre Hoeneß'i (74), Karl'ın (18) kişiliği biraz rahatsız ediyor. Karl son derece yetenekli bir futbolcu, aynı zamanda Hoeneß'in dünyasına tamamen yabancı bir kuşaktan gelen dışa dönük biri. Tuttuğu takım mı? Real Madrid. Pembe kıyafetler, kışkırtıcı gol sevinçleri, bitmek bilmeyen çalımlar, sosyal medyada sürekli görünür olması ve influencer sevgilisi Zoe Käppele ile sık sık göz alıcı paylaşımlar yapması.

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Lennart Karl, Uli Hoeneß'in eleştirilerine iki golle yanıt verdi

Hoeneß'in eleştirilerinin ardından elbette herkes bir tutum almak zorunda kaldı. Musiala konusunda yaşananlardan farklı olarak Karl, sportif yönetimden de eleştiri aldı. Sportif direktör Max Eberl, sağ kanat oyuncusunun sportif açıdan bir "çukurda" olduğunu ve "bir iki yanlış adım" attığını söyledi. Karl'ın temsilcisi Michael Ballack ise oyuncusunu savunarak Hoeneß'in onu "kamuoyu önünde hedef hâline getirdiğini" söyledi. Ballack'ın DAZN ekranındaki açıklamaları ise Karl'ın temsilcisi ve televizyon yorumcusu olarak üstlendiği iki rolün bir arada yürütülmesinin uygun olup olmadığına dair ayrı bir tartışma başlattı .

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İlkbahardaki sakatlık sorunları, kaçırdığı Dünya Kupası ve kötü sezon başlangıcının ardından Karl'ın performansı, Hoeneß'in sözlerinden önce de hafif bir yükseliş eğilimindeydi. Bu açıklamaların hemen ardından sezonun en iyi dönemini yaşadı. Atletico Madrid karşısındaki etkileyici 2-0'lık galibiyette Bayern'i öne geçirdi, ardından çok konuşulan "bla bla bla" gol sevincini yaptı . Acaba bu hareket Hoeneß'e mi yönelikti? Karl birkaç gün sonra Bundesliga'da FSV Mainz 05'e karşı da gol attı.

İşin ilginç yanı, Hoeneß konuyu tam da Musiala'yı hedef aldığı o BR yayınında kapattı. O dönemde memnuniyetle, Karl'ın son gollerinin "yüzde 50'sinde benim de payım var" dedi. Yani iki golden birinde.

IMAGO

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Lennart Karl, Köln ve Lille karşısında beklentilerin çok altında kaldı

Ancak Karl'ın yükselişi kısa sürdü. Önce, kendisi için kuşkusuz büyük hayal kırıklığı yaratan bir millî maç dönemi yaşadı. Millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp, Sırbistan ve Hollanda karşısında kazanılan iki maçta Karl'a toplam yalnızca sekiz dakika süre verdi . İlk kez millî formayı giyen Brajan Gruda ise sağ kanatta parladı.

Bayern'e dönen Karl, cuma günü 1. FC Köln karşısındaki 1-1'lik beraberlikte beklentileri karşılayamadı. Aynı maçta hücumdaki iki partneri Harry Kane ve Michael Olise sakatlandı. Serge Gnabry ve Ismael Saibari de şu anda forma giyemiyor; Jamal Musiala ile Luis Diaz ise sakatlıklarından henüz yeni dönüyor. Böylece Karl, tamamen hazır durumdaki son tecrübeli hücum oyuncusu olarak kaldı.

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Bu yüzden Münih ekibinin OSC Lille karşısındaki umutları öncelikle ona bağlanmıştı. Ancak Karl, Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic ve Nathaniel Brown'dan oluşan geçici hücum hattına liderlik etmek yerine 1-2'lik yenilgide Bayern'in A takımındaki bugüne kadarki belki de en kötü performansını sergiledi . Hücumda hiçbir etki yaratamadı. Lille'in skoru geçici olarak eşitlediği golden önce asisti yapan Nathan Ngoy'u da savunmada fazlasıyla isteksiz karşıladı.

Karl şimdi yeniden "çukurda". Kadrodaki sıkıntılar nedeniyle form düşüklüğü şu anda Bayern'i özellikle zorlasa da bunun gerçek anlamda bir sonucu olmayacak gibi görünüyor. Alternatiflerin yokluğunda Karl, önümüzdeki haftalarda kendiliğinden bolca oynama fırsatı bulacak. Muhtemelen cumartesi günü Hamburger SV karşısında da yine ilk 11'de yer alacak.