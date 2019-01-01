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Yeni yabancı kuralı ne olacak? 6+2+2 formülü...

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AA
Türk futbolunda bir kez daha yabancı kuralı tartışması var. Düzen, gelecek sezondan itibaren değişebilir.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonundan itibaren hangi yabancı sınırlamasını yürürlüğe koyacak?

Sabah'tan Gürcan Biliç'in iddiasına göre, yeni düzen 6+2+2'lik bir sistemi beraberinde getirecek.

Buna göre, kulüpler 10 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalayabilecekler. Bu yabancılardan sadece 6'sı aynı anda ilk 11'de yer alabilecek. 2 futbolcu yedek kulübesinde, 2 futbolcu ise tribünde olacak.

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Mevcut düzende toplam 14 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurabilen kulüpler, sahaya 11 tane yabancı futbolcuyla çıkabiliyorlar.

Değişecek sistemle birlikte kulüplerin dört tane yabancı oyuncuyla yollarını ayırmaları gerekecek.

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