Yeni yabancı kuralı ne olacak? 6+2+2 formülü...
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AA
Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-20 sezonundan itibaren hangi yabancı sınırlamasını yürürlüğe koyacak?
Sabah'tan Gürcan Biliç'in iddiasına göre, yeni düzen 6+2+2'lik bir sistemi beraberinde getirecek.
Buna göre, kulüpler 10 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalayabilecekler. Bu yabancılardan sadece 6'sı aynı anda ilk 11'de yer alabilecek. 2 futbolcu yedek kulübesinde, 2 futbolcu ise tribünde olacak.
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Mevcut düzende toplam 14 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurabilen kulüpler, sahaya 11 tane yabancı futbolcuyla çıkabiliyorlar.
Değişecek sistemle birlikte kulüplerin dört tane yabancı oyuncuyla yollarını ayırmaları gerekecek.