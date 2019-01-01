Yeni yabancı kuralı nasıl olacak? İşte son iddialar...
Türkiye Futbol Federasyonu'un yürürlüğe koyacağı yeni yabancı oyuncu kuralıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.
Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda gündeme getirilen 6+2+2 modeli sonrasında ciddi tartışmalar yaşanmış ve Mart ayında yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da yabancı oyuncu kontenjanının azaltılmasına oy birliğiyle karşı çıkılmıştı.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise 1 Haziran seçimleri öncesinde yeni kural üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü ve yaşanan tartışmaları da göz önünde bulundurarak yeni bir formül üzerinde durduğu konuşuluyor.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre TFF'nin üzerinde çalıştığı yeni taslak, 8+4+2 modeli.
Buna göre kulüpler, geniş kadrolarına yine 14 yabancı oyuncu yazdırabilecek. Maç kadrolarında yine şu an olduğu gibi 12 yabancı oyuncu yer alabilecek ancak sahada aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu bulunabilecek ve ilk 11'de yerli oyuncu statüsünde 3 futbolcu oynatma zorunluluğu olacak.
Haberde TFF yöneticilerinin konuyu 1 Haziran seçimleri öncesinde kulüplerle görüşeceği de kaydedildi.