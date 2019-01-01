Yeni yabancı kuralı nasıl olacak? İşte son iddialar...

6+2+2 modeliyle gündeme gelen ve oldukça tartışma yaratan yeni yabancı kuralıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı...

Futbol Federasyonu'un yürürlüğe koyacağı yeni yabancı oyuncu kuralıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Bilindiği üzere geçtiğimiz haftalarda gündeme getirilen 6+2+2 modeli sonrasında ciddi tartışmalar yaşanmış ve Mart ayında yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da yabancı oyuncu kontenjanının azaltılmasına oy birliğiyle karşı çıkılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise 1 Haziran seçimleri öncesinde yeni kural üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü ve yaşanan tartışmaları da göz önünde bulundurarak yeni bir formül üzerinde durduğu konuşuluyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre TFF'nin üzerinde çalıştığı yeni taslak, 8+4+2 modeli.

Buna göre kulüpler, geniş kadrolarına yine 14 yabancı oyuncu yazdırabilecek. Maç kadrolarında yine şu an olduğu gibi 12 yabancı oyuncu yer alabilecek ancak sahada aynı anda en fazla 8 yabancı oyuncu bulunabilecek ve ilk 11'de yerli oyuncu statüsünde 3 futbolcu oynatma zorunluluğu olacak.

Haberde TFF yöneticilerinin konuyu 1 Haziran seçimleri öncesinde kulüplerle görüşeceği de kaydedildi.