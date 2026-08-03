Portekizli Samu Costa'nın Suudi ekibi Al Nassr'ın Portekiz'deki kampında görülmesi, geçtiğimiz haftalarda kulübü çevreleyen mali krizin akıbetiyle ilgili geniş çaplı soru işaretleri doğurdu; zira mali yeterlilik belgesini almasına rağmen yeni transferler yapmasını engelleyen kısıtlamaların bulunduğuna dair haberler dolaşmıştı.

Geçtiğimiz dönemde Al Nassr yönetimi, özellikle Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun orta sahayı güçlendirmeye ihtiyaç duymasıyla birlikte, kısıtlamaları kaldırmak ve yeni sezon başlamadan önce takımı takviye edecek ortamı hazırlamak amacıyla krize çözüm bulma girişimlerini yoğunlaştırdı.

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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Al Nassr'ın İspanyol ekibi Real Mallorca'dan Portekizli orta saha oyuncusu Samu Costa transferini bitirmeyi başardığını doğrulayarak, kulübün transfer piyasasındaki durumuna eşlik eden spekülasyonlara son verdi.

Medya mensubu Ali Al Anzi ise, Samu Costa'nın Al Nassr kampına katılmak üzere Portekiz'e varışını belgeleyen bir video paylaştı; bu adım, transferin son aşamalarına girdiğini ve geriye yalnızca resmi açıklamanın kaldığını teyit ediyor.

Oyuncunun varışı, Al Nassr taraftarlarına olumlu bir mesaj niteliği taşıyor; zira yönetimin, transfer döneminde hamlelerini sekteye uğratan engellerin büyük bir kısmını aşmayı başardığına ve sezonun başlama düdüğü öncesinde takımın eksiklerini tamamlamayı hedefleyen yeni bir sürecin başladığına işaret ediyor.