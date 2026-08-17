Yeni teknoloji: Premier Lig, La Liga deneyimini mercek altına alıyor

Premier Lig, geleceğe yönelik olarak bu teknolojinin kullanılma ihtimalini incelerken, rekabetçi müsabakalarda top içi çip teknolojisini takibe aldı.

İngiliz "The Athletic" gazetesine göre, bağlantılı top teknolojisi, topa dokunulduğu kesin anı belirlemek için topun içine yerleştirilmiş bir sensöre dayanıyor. Bu sayede hakemlere ofsayt, elle oynama, sekmeler ve çift dokunuş gibi durumlar için ek veri sağlanıyor.

Özel kaynaklar gazeteye şu açıklamayı yaptı: "Premier Lig temsilcileri bu teknolojiyi ocak ayında Londra'da düzenlenen FIFA Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda ve 2025 yılı Wings Cup gençler turnuvasında Leipzig kulübünde izledi; burada Puma toplarıyla kullanıldı. Ancak sistem şu ana kadar Premier Lig'de herhangi bir maçta denenmiş değil."

Gazete, İspanya Ligi'nin bu sezon her maçta bağlantılı top teknolojisini uygulayan ilk profesyonel yerel futbol organizasyonu haline geldiğine dikkat çekti. LaLiga sistemi, Alman Kinexon Sports şirketinin geliştirdiği ve Puma maç toplarına yerleştirilen radyo frekansı sensörlerini kullanıyor; veriler her stada kurulan yaklaşık 12 antene gönderiliyor.

Kaynaklar şöyle ekledi: "Premier Lig'e bağlantılı top teknolojisini dahil etmeye yönelik acil bir plan bulunmuyor; çünkü mevcut yarı otomatik ofsayt sistemi, iç sensör olmadan da topun yönünü belirleyebiliyor. Ancak lig, teknolojinin başka yerlerdeki kullanımını takip etmeyi sürdürecek."

Premier Lig'in mevcut sistemi, topu takip etmek için her stat çevresinde otuza kadar kamera ve her oyuncu için binlerce veri noktası kullanarak optik takibe dayanıyor; ardından vuruş noktasını öneriyor ve video yardımcı hakem teknolojisi için otomatik olarak ofsayt çizgilerini oluşturuyor.

Sistem 2025 yılının nisan ayında devreye alındığında, Premier Lig yetkilileri şu açıklamayı yaptı: "Topun içinde bir sensör bulunmasına ihtiyaç yoktu; çünkü optik takibimiz topun ne zaman oynandığını belirleyebiliyordu. Ancak topun içinde yer alacak çip, o temas anına ilişkin ayrı bir ölçüm sağlayacak."

Bağlantılı top teknolojisinin, 2022 ve 2026 Erkekler Dünya Kupası, 2023 Kadınlar Dünya Kupası, 2024 Avrupa Uluslar Şampiyonası, 2025 Kadınlar Avrupa Uluslar Şampiyonası ve 2025 Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere büyük uluslararası turnuvalarda Adidas toplarıyla kullanıldığını hatırlatalım.

Bu teknoloji bu yaz Dünya Kupası'nda kullanılırken görüldü. Bunlardan biri de Hırvatistan Millî Takımı'nın son 32 turunda Portekiz'e yenildiği maçta geç dakikalarda kaydettiği beraberlik golünün iptal edilmesiydi; topun atağın başında forvet oyuncusu Igor Matanovic'e temas ettiği, ardından ofsayt konumundaki orta saha oyuncusu Mario Pasalic'e ulaştığı tespit edildi.