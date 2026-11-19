Frank Lampard, Coventry City oyuncularını bu hafta sonu yeni teknik direktörüyle gelecek, yeniden canlanmış bir Crystal Palace beklemeleri konusunda uyardı. Coventry City Teknik Direktörü, Thomas Frank'i Coventry Building Society Arena'da ağırlamaya hazırlanırken rakibin taktik anlayışının değişebileceğine dikkat çekti.

Reklam

CBS Arena'da taktiksel belirsizlik

Frank Lampard'ın Coventry City'si, bu cumartesi kritik bir Premier League maçında Crystal Palace'ı ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde öne çıkan konu, Thomas Frank'in Selhurst Park'a gelişi. Lampard, bu değişikliğin konuk takımda hemen bir karşılık bulabileceğini düşünüyor. Millî maç arasının Crystal Palace'ın yeni teknik direktörüne fikirlerini uygulamak için zaman tanıması nedeniyle Lampard, teknik ekibinin bu rakibe hazırlanmakta zorlandığını kabul etti.

Maç öncesinde basın mensuplarına konuşan Lampard, teknik direktör değişikliğinin zor günler geçiren bir takım üzerindeki psikolojik etkisine değindi. "Genel olarak yeni bir teknik direktörle birlikte bir tür yükseliş ve enerji beklersiniz. Çok iyi bir teknik direktör olduğu için zaman içinde onlara katkı sağlayacağını düşünüyorum," dedi Lampard. Açıklamalar BBC Sport tarafından aktarıldı.

Lampard, yeni bir teknik direktörün yönetimindeki rakibi analiz etmenin zorluğunu da anlattı. Frank'in değişiklikleri uygulamak için ne kadar zaman bulduğuna bağlı olarak Crystal Palace'dan ne bekleyeceklerinin "bir tahmin oyunu" olduğunu söyledi.

Sakatlık durumu ve kadro tercihleri

Lampard, taktiksel mücadelenin yanı sıra son millî maç arasının ardından Coventry City kadrosundaki oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin kapsamlı bilgi verdi. Savunmacı Bobby Thomas ve orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi'nin durumu teknik ekip için başlıca endişe kaynağı olmaya devam ediyor. İki oyuncunun da hafta sonundan önce son kontrollerden geçmesi bekleniyor.

Reklam Reklam

Uzun süredir forma giyemeyen oyuncularla ilgili haberler ise farklılık gösteriyor. Haji Wright'ın iyileşme sürecinde "iyi ilerleme kaydettiği" belirtilirken Josh Eccles, Lampard'ın "bileğinde ufak bir komplikasyon" olarak tanımladığı sorun nedeniyle hâlâ oynayamayacak. Öte yandan Aurele Amenda sahada bireysel antrenmanlara döndü.

Related Topics

Lampard, rehabilitasyon süreci başka bir aksilik yaşanmadan devam ederse savunmacının önümüzdeki iki ila üç hafta içinde yeniden maçlarda süre alabilecek duruma gelebileceğini belirtti. Bu da savunma hattındaki seçeneklere ihtiyaç duyulan bir katkı sağlayacak.

Geride kalanlar ve önlerindeki süreç

Millî maç arasından önceki dönemi değerlendiren Lampard, takımının Everton'a karşı aldığı son yenilgide haksızlığa uğradığı görüşünü yineledi. Eski Chelsea teknik direktörü, deplasmandaki bu maçta hakem kararlarının takımına değerli puanlara mal olduğunu düşünüyor.

Reklam

"Bana göre bu maçı kararlar yüzünden kaybettik. Hakemin aleyhimize verdiği yanlış kararlar vardı. Sonrasında dürüst davranmalarını takdir ediyorum ama bu bize yardımcı olmuyor. Deplasmanda oynamak kolay değil, ancak bir sonuç almayı hak ettiğimizi düşündüm. Devam etmeliyiz. Futbolda böyle şeyler olur, bu yüzden olumlu kalmalıyız," diye açıkladı.

Ocak transfer dönemi yaklaşırken Lampard, olası yeni transferlerden ziyade elindeki oyunculara odaklandığını vurguladı. Bir sonraki transfer döneminin değerlendirdikleri konular arasında olduğunu kabul etse de şu aşamada oyuncu transferinin birinci öncelikleri olmadığını belirtti.