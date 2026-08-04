İspanyol ekibi Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior ile yaklaşık bir yıl süren aranın ardından görüşmelerine yeniden başladı. Kulüp, Haziran 2027'de sona erecek sözleşmesini uzatması için oyuncuyu ikna etmek amacıyla yıllık 22 milyon euroya varan iyileştirilmiş bir mali teklif sundu.

ESPN ağına konuşan bilgi sahibi kaynaklar, Kraliyet kulübünün yeni teklifi Dünya Kupası'nın bitiminden bu yana sunduğunu belirtti. Bu adım, özellikle İngiltere Premier Lig şampiyonu Arsenal'in Brezilyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmaya yönelik artan ilgisiyle birlikte, kulübün en önemli yıldızlarından birini elinde tutma isteğini yansıtıyor.

Yeni teklif, Real Madrid'in son iki sezondaki müzakere turları sırasında sunmaya hazır olduğu rakama kıyasla belirgin bir artışı ifade ediyor. Vinicius şu anda yıllık yaklaşık 17,5 milyon euro kazanıyor. Ancak teklif ile oyuncunun yıllık 30 milyon euroluk talebi arasındaki fark hâlâ devam ediyor.

26 yaşındaki Vinicius'un sözleşmesinin son yılına girmesiyle birlikte müzakereler özel bir önem kazanıyor. Bu durum, oyuncunun gelecek sezon sonunda Santiago Bernabeu'dan ücretsiz olarak ayrılabileceği ya da önümüzdeki ocak ayı itibarıyla başka bir kulüple ön sözleşme imzalayabileceği anlamına geliyor.

Kaynaklar, oyuncunun ve menajerlerinin bu sözleşmeyi profesyonel kariyerinin en önemlisi olarak gördüğünü ve 2018 yılında kulübe katılmasından bu yana, iki Şampiyonlar Ligi finalinde belirleyici goller kaydetmesi de dâhil olmak üzere yaptığı katkılara gerçek bir değer yansıtması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

ESPN geçen hafta, iki tarafın sözleşme uzatımı konusunda nihai bir anlaşmaya varamaması durumunda Real Madrid yönetiminin Brezilyalı yıldızının bu yaz transfer döneminde ayrılma olasılığına açık olduğunu ortaya koymuştu.

Vinicius, Dünya Kupası'ndaki katılımının ardından çıktığı tatilin sonunda geçtiğimiz pazartesi antrenmanlara döndü. Rutin sağlık kontrollerinden geçen oyuncu, takımın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun gözetiminde takım antrenmanlarına katıldı.