Real Madrid, en parlak yeteneklerinden birinin geleceğini sözleşme yenileme pazarında güçlü bir hamleyle güvence altına aldı. Türk oyuncu Arda Güler'in Santiago Bernabéu'nün duvarları arasında Haziran 2032'ye kadar kalmasını sağlayan kulüp, oyuncunun kraliyet ekibinin gelecek projesindeki temel taşlardan biri olarak konumunu da perçinledi.

Avrupa'daki oyuncu ve teknik direktör transferleri uzmanı ünlü gazeteci Fabrizio Romano, nihai anlaşmanın geçtiğimiz Eylül ayında onaylandığını ve tüm belgelerin resmi olarak imzalandığını, geriye yalnızca Santiago Bernabéu Stadı'nın başkanlık locasında yapılacak resmi açıklamanın tarihinin belirlenmesinin kaldığını duyurdu.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, bu yenileme Real Madrid'in bugünü ve geleceği için son derece önemli bir stratejik adım niteliğinde. İlk sezonunda üç farklı sakatlık yaşadığı ve Carlo Ancelotti yönetiminde 12 maçta yalnızca 440 dakika süre bulduğu zorlu bir başlangıcın ardından Güler, kariyerinde gerçek bir dönüm noktası oluşturan geçtiğimiz sezon dikkat çekici bir çıkış yakaladı.

Türk yıldız, oynadığı 51 maçta altı gol kaydederken 14 gole de asist yaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde en iyi genç oyuncu ödülünü kazanarak kraliyet ekibinin ideal on birinde vazgeçilmez bir temel oyuncu olarak kendini kabul ettirdi.

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Bu sezonla birlikte Güler, zaman zaman dağınık bir görüntü çizen orta sahada takım arkadaşlarına yol gösteren bir ışık hâline geldi. Koordinasyon, oyun kuruculuk ve ceza sahasına sızma konusunda öne çıkan oyuncu, Kylian Mbappé ile etkili bir hücum ikilisi oluştururken Jude Bellingham ve Vinícius Júnior ile de mükemmel bir uyum yakaladı.

Altı yıl daha uzayan bu yeni sözleşmeyle birlikte Güler, kraliyet ekibine on sekiz yaşında katılmasından yirmi yedi yaşına ulaşana kadar kulüpte en az dokuz yıl geçirmiş olacak. Bu durum, Real Madrid'in sportif planlarının, kulübün yeni on yılın yıldızı olarak gördüğü Türk yetenek etrafında şekillendiğini de teyit ediyor.







