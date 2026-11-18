Britanya'da bir mahkeme, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin İngiliz forveti Ivan Toney'yi "EURO 2028" Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki krizinden kurtarmayı reddetti.

Reklam

Toney, geçtiğimiz 29 Ekim Perşembe günü İngiltere'deki Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkmıştı . Oyuncu, geçtiğimiz 6 Aralık'ta başkent Londra'daki bir gece kulübünde Saber da Silva adlı bir adama saldırmakla suçlanıyor.

Ivan Toney, gece kulübünde adama saldırdığını reddederek kendisine yöneltilen suçlamada masum olduğunu vurgulasa da Hâkim Chris Hehir, İngiliz forveti koşulsuz kefaletle serbest bırakırken duruşma için 12 Haziran 2028 olarak yeni bir tarih belirledi.

İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine göre hâkim, bu uzun erteleme için özür diledi ve şunları söyledi: "Bu çok ileri bir tarih ve bunun için üzgünüm. Ancak bildiğiniz gibi mahkemeler muazzam bir baskı altında çalışıyor."

Ancak sorun yalnızca uzun ertelemeyle sınırlı değildi. Duruşmanın yeni tarihi de ayrı bir sorun yarattı; zira bu tarih, Birleşik Krallık'ın 9 Haziran ile 9 Temmuz 2028 arasında ev sahipliği yapacağı "EURO 2028" Avrupa Futbol Şampiyonası'na denk geliyor.

Reklam Reklam

Öte yandan İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin aktardığına göre Ivan Toney'nin avukatı Muzammil Hussain, bugün çarşamba günü Southwark Kraliyet Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldı. İngiliz forvet ise duruşmada bizzat hazır bulunmadı.

Related Topics

Gelecek maçlar AHL Premier Lig 12:30 ALN

Hussain, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın karar duruşmasıyla aynı döneme denk gelmesi nedeniyle mahkemeden duruşmanın Ağustos 2028'e ertelenmesini talep etti.

Avukat bu konuda şunları söyledi: "2028 yılında 9 Haziran ile 9 Temmuz arasında Avrupa Şampiyonası adlı bir futbol turnuvasının düzenlenebileceği dikkatimizi çekti."

Reklam

Hussain şöyle devam etti: "Sanığın bu turnuvanın kadrosuna alınması halinde forma giyebilmesi için davayı, duruşmanın o tarihte yapılacağı şekilde ertelemenizi rica ediyoruz."

Avukat sözlerini şöyle sürdürdü: "Futbol bilgim son derece sınırlı ama bana söylenene göre 2024'teki bir önceki turnuvada forma giymiş ve İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda da yer almış."

Reklam

Ancak Hâkim Tony Baumgartner, talebi spekülasyonlara dayandığı gerekçesiyle reddetti ve şöyle konuştu: "Önceden belirlenmiş tarihi değiştirmenin adaletin yararına olduğunu düşünmüyorum."

Hâkim, Ivan Toney'nin "EURO 2028" Avrupa Futbol Şampiyonası için İngiltere kadrosuna seçilmesi halinde talebin yeniden sunulabileceğini belirtti.

Reklam

Ivan Toney, özellikle ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen ve İngiltere'nin bronz madalya kazandığı 2026 Dünya Kupası'nda ilk 11'de kendine yer bulamamasının ardından, Avrupa Şampiyonası'nda ülkesinin milli takımıyla sahaya çıkmayı hayal ediyor.

Al Ahli forveti için asıl büyük şok ise mevcut milli arada yaşandı. İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Alman Thomas Tuchel, Toney'yi 2027 UEFA Uluslar Ligi'nin 5. ve 6. haftalarında Hırvatistan ve İspanya ile oynanan maçların kadrosuna almadı.

Reklam

Ivan Toney, Mart 2023'te eski İngiliz teknik direktör Gareth Southgate tarafından ilk kez milli takıma çağrılmasından bu yana İngiltere formasıyla yalnızca 10 maça çıktı. Toney bu maçlarda sadece 1 gol atarken 1 de asist yaptı.