Gianni Infantino yeniden gündemde. The Telegraph'ın kapsamlı araştırmasına göre, mevcut FIFA Başkanı UEFA genel sekreteri olarak görev yaptığı dönemde birlikte olduğu bir kadının terfi almasına ve maaşında ciddi bir artış yapılmasına yardımcı oldu. Bu ilişki iş yerinde o kadar büyük huzursuzluğa yol açtı ki, dönemin UEFA Başkanı Michel Platini devreye girdi.

Infantino, 2009 ile 2016 yılları arasında Avrupa futbolunun yönetim organında genel sekreter olarak görev yaptı ve 26 Şubat 2016'da FIFA başkanlığına seçildi. Sepp Blatter'ın yerine gelen İsviçreli yönetici, Dünya Kupası yayın haklarının bir bölümünü özel yatırımcıların da dahil olabileceği yeni bir şirkete devretme planları nedeniyle şu anda büyük baskı altında.

FIFA patronu, 2001 yılından bu yana Leena Al-Ashqar ile evli. Al-Ashqar ile, kendisi Lübnan Futbol Federasyonu'nda çalışırken tanıştı. Çiftin dört kızı bulunuyor ancak The Telegraph'a göre Infantino, UEFA'daki görevi sırasında ayrıca kurumda çalışan bir kadınla ilişki yaşamaya başladı.

İngiliz gazetesinin adını vermediği söz konusu kadın, başlangıçta idari bir görevde bulunuyordu. Kısa süre sonra Infantino'nun onu bir yönetim pozisyonuna terfi ettirdiği, bu kararın da gazeteye göre UEFA içinde çeşitli çalışma arkadaşlarında şaşkınlık yarattığı belirtildi.

Kadın, terfisi sayesinde maddi olarak da önemli ölçüde kazanç sağladı. Maaşının yaklaşık yüzde otuz artarak yıllık 160 bin İsviçre frangına, yani 170 bin euronun üzerine çıktığı öne sürüldü.

The Telegraph'ın bir kaynağına göre bu durum, Avrupa futbolunun yönetim organı içinde büyük gerilime neden oldu. Kaynak, "Neredeyse kariyerine mal olacak büyük bir hata yaptı" dedi. "UEFA içinde insanlar Platini'ye, 'Onu kovmalısın' diyordu."

Habere göre Platini, sonunda Infantino'nun önüne net bir tercih koydu: "Ya sen gidersin ya o gider." Gazeteye göre Infantino, UEFA'da kendisinin kalmasını tercih etti ve kadın ayrılmak zorunda kaldı. Ardından da ağı üzerinden onun için benzer bir organizasyonda yeni ve kazançlı bir görev ayarladığı öne sürüldü.

Kadın ayrılırken ayrıca The Telegraph'a göre altı haneli bir tazminat aldı ve yıllık maliyeti yaklaşık 45 bin sterlin, yani yaklaşık 52 bin euro olan bir kurumda UEFA'nın masrafları karşılamasıyla eğitim görmesine izin verildi.

UEFA sözcüsü, bir tazminat ödemesi yapıldığını doğruladı ve benzer bir durumun gelecekte yaşanmasını önlemek için iç kuralların bu süreçte değiştirildiğini belirtti.