Yeni saç modeliyle: Cucurella insani davranışıyla gönülleri fethetti

Real Madrid'e yeni transfer olan İspanyol yıldız Marc Cucurella, bir postacıya yönelik yaptığı harika bir jest sonrası geniş çapta övgü topladı.

Cucurella, İspanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alarak finalde Arjantin'i tek golle mağlup ettiği Dünya Kupası şampiyonluğunun coşkusunu yaşamaya devam ediyor.

"The Sun" gazetesi, İspanyol savunmacının, bu tarihi başarının sevincinin bir bölümünü, iyi ilişkiler içinde olduğu postacısı Gary ile paylaşarak dikkatleri üzerine çektiğini aktardı.

Gary, sosyal medya hesabı üzerinden bu olaydan bahsederek, oyuncunun kendisine şampiyonluk madalyasını taşıma deneyimini yaşattıktan sonra alçakgönüllülüğünü övdü.

Postacı, Cucurella'yı "son derece mütevazı bir insan" olarak nitelendirdi ve Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda şunları yazdı: "Postayı evine teslim ederken Dünya Kupası şampiyonu Marc Cucurella ile konuşma fırsatı buldum, bu harika bir andı."

Gary şöyle devam etti: "Çok kibar ve mütevazı bir insan, Dünya Kupası şampiyonluk madalyasını taşımama izin verdi. Sanırım 60 yıldır bir Dünya Kupası şampiyonluk madalyasını taşıyan ilk İngiliz benim."

Postacı ayrıca, madalyanın boynunda asılı olduğu bir fotoğrafın yanı sıra Cucurella ile birlikte çektiği bir "selfie" fotoğrafı da paylaştı.

Fotoğraf, İspanyol oyuncunun yeni saç modelini de gözler önüne serdi; her zamanki gür ve kıvırcık saçlarından vazgeçen oyuncu, bu kez düzgün ve sarkan örgülerle göründü.

Taraftarlar, Cucurella'nın bu davranışına geniş çapta tepki gösterdi ve ahlakını ve alçakgönüllülüğünü övdü. Bir taraftar, "Cucurella son derece saygın bir adam, kazanmasına rağmen kibirli değil, ayrıca birçok hayır işi yapıyor" ifadelerini kullanırken, bir başkası, "Gerçekten harika bir insan. Bu hikâyeyi çok sevdim" diye yazdı. Bir dördüncüsü ise "Onu ne kadar tanırsam, ona olan hayranlığım o kadar artıyor" yorumunu yaptı.

Bazıları ise, Dünya Kupası boyunca performansı ve kişiliği sayesinde öne çıkan bir profil ortaya koymasının ardından, "ondan nefret etmekte zorlandıklarını" itiraf etti.

Oyuncu, otizmli oğlunun maçlar sırasında oyuncular arasında kendisini kolayca tanıyabilmesi için saçını bilerek uzun tuttuğunu açıklamasının ardından son zamanlarda taraftarların gönlünü kazanmıştı.