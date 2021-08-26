"Yeni Nagelsmann" Matthias Jaissle, Şampiyonlar Ligi'nde

RB Salzburg teknik direktörü, henüz 33 yaşında, Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşamaya hazırlanıyor.

Julian Nagelsmann, bir sezon önce 33 yaşındayken, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'i yarı finale taşıyan en genç teknik adam olmuştu. Şimdi 33 yaşındaki RB Salzburg teknik direktörü Matthias Jaissle de Avusturya ekibiyle ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşayacak.

Julian Nagelsmann başlarda bir istisna gibi gözükse de, Alman futbolu uzun zamandır genç teknik adamlara şans veriyor. Red Bull yatırımlarının bir parçası olan Leipzig'den Bayern'e giden Nagelsmann'ın yerine, başka bir Red Bull yatırımı RB Salzburg teknik direktörü Jesse March getirilmişti. Marsch'ın Salzburg'da bıraktığı koltuğa da 33 yaşındaki Matthias Jaissle getirildi. Bu bir tesadüf değil.

Rangnick'in keşiflerinden

Matthias Jaissle 1988'de Stuttgart'ta doğdu ve 18 yaşına dek Stuttgart altyapısında forma giydi. Dönemin TSV Hoffenheim teknik direktörü -daha sonra da Red Bull futbol direktörü olacak- Ralf Rangnick'in dikkatini çeken Jaissle, Alman teknik adamın isteğiyle mavi beyazlılara katıldı. Jaissle, sonraki sezonun ortasında Bundesliga zirvesine çıkan takımın bir parçasıydı.

2009 yılında çapraz bağ yırtığı geçirdikten sonra, futbolcu Jaissle için işler zorlaştı. Ertesi yıl, yırtık bir aşil tendonu dahil olmak üzere başka sakatlıklar, onu sadece 26 yaşında futbolu bırakmaya zorladı, tıpkı Nagelsmann gibi... Jaissle, bu sürecin hemen ardından 2014'te hemen koçluk yapmaya başladı ve kısa süre sonra, U16 takımı için Sebastian Hoeness'in yardımcı antrenörü olduğu Leipzig'e gitti. Ardından, 2 sezon boyunca Bröndby IF'de Alexander Zorniger'in yardımcısı olmak üzere Danimarka'ya taşındı.

2019-2020'nin başında Red Bull Salzburg Futbol Akademisi'nde 18 yaş altıtakımına teknik direktör olma teklifini kabul eden genç çalıştırıcı, daha sonra 2021 kışında FC Liefering'in teknik direktörü olarak Bo Svensson'un yerine geçti. Bu görevdeki 12 maçın 8'ini kazanan Jaissle, şimdi Jesse Marsch'ın ayrıldığı Salzburg'un başında. Bu, genç teknik direktörün ilk üst düzey deneyimi... Şampiyonlar Ligi ön elemesinde daha önce antrenör olarak çalıştığı Brondby'i her iki maçta da (Adeyemi, Sesko ve Aaronson gibi oldukça genç oyuncularıyla) 2-1 yenme başarısı gösterdi ve işler yolunda giderse 2023 yazına kadar takımın başında yer alacak.