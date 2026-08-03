Yeni Modric: Bernardo Silva, Real Madrid'de her şeyi yapacak olan Mourinho'nun adamı

Bernardo Silva şu anda Valdebebas'ta José Mourinho yönetiminde antrenman yapıyor. Portekizli oyuncu Manchester City ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalmış ve İspanya'da oynama isteği bilinmesine rağmen, Real Madrid'e transferi gündemde değildi.

Ancak Mourinho'nun kraliyet kulübüne gelişi her şeyi değiştirdi; öyle ki Silva, Portekizli teknik direktörün Bernabéu'daki ikinci döneminde kendisine katılması konusundaki ısrarı nedeniyle Atlético Madrid'in teklifini reddetti; Barcelona da onu kadrosuna katmayı başaramadı.

Mourinho için Bernardo Silva, oyun tarzları farklı olsa da adeta ikinci bir Luka Modric olabilir; bu bilgi "Marca" gazetesinde yer aldı.

Aslında Real Madrid'de Hırvat oyuncunun transferini talep eden de Mourinho olmuştu; onu Tottenham'dan zorlukla kadrosuna katmıştı, tıpkı şimdi Bernardo Silva ile yaptığı gibi.

Bununla birlikte Portekizli oyuncu, Manchester City'de Pep Guardiola yönetiminde yıllar içinde gelişti ve yalnızca takımın kaptanı değil, aynı zamanda İspanyol teknik direktörün en gözde oyuncusu haline geldi.

Bernardo Silva sağ kanatta oynayabiliyor; nitekim kariyerine kanat oyuncusu olarak başlamıştı. Yıllar içinde hızının azalması nedeniyle mevkisini değiştirdi, ancak topa sahip olma konusunda yüksek kaliteyi garanti ediyor.

Ayrıca sağ orta saha ya da oyun kurucu olarak da oynayabiliyor; hücumların kurulmasına ve orta saha bölgesine katkıda bulunabiliyor. Nitekim Manchester City'de Rodri'ye destek olmak için bu görevi üstlenmişti; muhtemelen Rodri ile Real Madrid'de yeniden bir araya gelecek.

Madridli takımdaki yoğun rekabet ortamında, eski City'li oyuncu ihtiyaç duyulan her yerde yardım etmeye hazır olacak ve herhangi bir oyuncu gibi ilk on birde oynamayı hak ettiğini kanıtlaması gerekecek. Ancak mevkilerdeki çok yönlülüğü ve Mourinho'nun ona duyduğu güven, teknik direktörün projesinde kilit bir rol üstlenebileceğinin göstergesi.

Mourinho yönetimindeki Real Madrid, teknik direktörünün tarzına sadık bir takım olacak; hücuma çıkışlarında hızlı davranarak Mbappe, Diomande (transferin tamamlanması halinde), Valverde ya da geleceği netleşip Madrid'de kalması durumunda Vinicius gibi hızlı forvetlerinden yararlanacak.

Ancak Portekizli teknik direktör, modern futbolun elindeki her şeyi ortaya koymayı, kontrolü elde tutmayı, tüm mevkilerde genç bir takıma olgunluk kazandırmayı, topla savunma yapmayı ve gerektiğinde oyunun temposunu yönetmeyi gerektirdiğinin farkında; işte tam da burada Bernardo Silva'nın rolü öne çıkıyor.

Mourinho, Bernardo Silva ile anlaşma konusunda ısrar etti; çünkü onun anında sonuç alabilecek bir oyuncu olduğunu biliyordu. Ayrıca Silva, Modric ve Kroos'un, şimdi de Nacho, Benzema ve Carvajal'ın ayrılışından bu yana sahada ve saha dışında liderlerden yoksun kalan bir takımda birleştirici bir güç anlamına geliyor.

Fede Valverde şu anda birinci kaptan konumunda ve Mourinho ondan da bu görevdeki rolünü güçlendirmesini isteyecek. Vinicius ise ikinci kaptan; Thibaut Courtois da son dönemde takımın kaptanları arasına katıldı.

Bernardo Silva daha önce Real Madrid'de Mourinho ile çalışmamıştı, ancak birbirlerini iyi tanıyorlar. Portekizli milli oyuncu, takıma sorunsuz bir şekilde entegre olmasını ve teknik direktörün beklentilerini anlamasını sağlayacak bir tecrübeyle geliyor.

Silva, Manchester City ile geçirdiği son yılında 55 maça çıktı: Premier Lig'deki toplam 38 maçın tamamı (yaklaşık 3.000 dakika), Şampiyonlar Ligi'nde sekiz maç, FA Cup'ta dört maç ve Lig Kupası'nda üç maç. Bu da 31 yaşındaki oyuncunun dikkat çeken formunu ortaya koyuyor.

Real Madrid, kısmen oyuncunun kraliyet kulübüne serbest transferle katılması, kısmen de oyuncunun ilk on birde oynamayı hak ettiğini kanıtlamış olması nedeniyle transfer piyasasındaki alışılmış politikasının dışına çıktı.