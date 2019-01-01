Yeni Malatyaspor'un rakibi Olimpija Ljubljana oldu
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UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Letonya temsilcisi Rigas FS ile Slovenya'dan Olimpija Ljubljana karşı karşıya geldi.
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İlk maçta kendi evinde rakibine 3-2 mağlup olan Olimpija Ljubljana, deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetle turu geçen taraf oldu ve Yeni Malatyaspor ile eşleşti.
Sloven ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Endri Cekici ve 90+2. dakikada Luka Menalo kaydetti.
Yeni Malatyaspor ile Olimpija Ljubljana arasındaki ilk maç 25 Temmuz Perşembe günü Malatya'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Perşembe günü Sloven ekibin ev sahipliğinde gerçekleşecek.