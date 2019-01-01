Yeni Malatyaspor'dan hakeme tepki

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Murat Şahin, hakem yönetimi nedeniyle maç içinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar yaşandığını ileri sürdü

Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın 85. dakikada kırmızı kartla atılması nedeniyle, karşılaşma sonunda basın toplantısına Murat Şahin katıldı.

Murat Şahin yaptığı açıklamada, yaşanan olayların futbolun önüne geçtiğini belirterek, "Futbol konuşmak isterdik. Bir sürü olay yaşadık. Maç içinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar oldu. Yaşananlar üzücüydü. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak da istemiyorum. Kulüp, gerekli açıklamaya daha sonra yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Müsabaka ile ilgili görüşlerini aktaran Şahin, "İlk yarı itibarıyla maçı hak eden bir futbol oynamadık. İkinci yarıda ise 10 kişi kalana kadar oyunu domine etmeye çalıştık. Ciddi şekilde maça ortak olmuşken, beklemediğimiz ve anlamadığımız bir kırmızı kart gördük. Hakem, maçın genelinde deplasman takımı olarak bizi fazla ezdirdi. Maçın sonunda yaşadığımız olaylar daha üzücüydü. Bu maç için üzülüyoruz" diye konuştu.

Murat Şahin, Sergen Yalçın'ın atılması ile ilgili soruya, "Çizgiyi geçseniz bile sarı kart veriliyor. Ciddi bir durum yoktu. İtiraz devam edince hakem kırmızı kart verdi. Hakem, bizden kimi bulsa atacak gibiydi. Türk futbolu adına güzel bir maç olmadı. Hakem bugün maçın önüne geçti" cevabını verdi.

Teknik Direktörü Kemal Özdeş: "İç sahada daha sakin ve iştahlı oynamalıyız"

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, iç sahada daha sakin ve istekli oynamaları gerektiğini belirtti.

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Özdeş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, bu sezon sahalarında yaptıkları 5 müsabakada 10 puan kaybettiklerini vurguladı.

Maçın ilk bölümünde istediklerini sahaya yansıttıklarını dile getiren Kemal Özdeş, "Pozisyonlar bulduk. İlk golden sonra ikinci gol için fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci yarıda ise güçlü şekilde oynamalıydık. Rakip daha fazla risk aldı. İkinci golü bulmamız gerekirken skor 1-1 oldu. Daha sonra da ikinci golü yedik. Bu kez biz risk almak zorunda kaldık. Ön tarafı dörtledik. Rakip oyuncunun gördüğü kırmızı karttan sonra baskılı bir oyun oynadık. Son dakikalarda beraberliği yakaladık. Sakin kalabilseydik 3-2 öne geçecektik. Hem 2 puan kaybettik hem de 1 puan kazandık. İç sahada daha sakin ve iştahlı oynamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.