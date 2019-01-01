Yeni Malatyaspor'da Aboubakar Kamara kadro dışı kaldı
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AA
Yeni Malatyaspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Aboubakar Kamara kadro dışı kaldı.
Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 gündür İstanbul’da devam eden Yeni Malatyaspor'da, kampa gecikmeli katılan Aboubakar Kamara teknik direktör Erol Bulut'un kararıyla kadro dışı bırakıldı.
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Başakşehir’in tesislerinde çalışmalarını tamamlayan Yeni Malatyaspor’da, büyük umutlarla kadroya katılan Kamara bugüne dek yalnızca 56 dakika sahada kalabildi.
Premier Lig’den Malatya'nın yolunu tutan Fransız oyuncu, lig maçında takım arkadaşı Mitrovic ile tartışmıştı. Kamara, Fulham’da da kulüp tesislerinde kavga çıkartmış ve hatta gözaltına alınmıştı.