Yeni Malatyaspor'da Aboubakar Kamara kadro dışı kaldı

Kış transfer döneminde Yeni Malatyaspor'a büyük umutlarla transfer edilen Aboubakar Kamara kadro dışı bırakıldı.

'un ara transferde kadrosuna kattığı Aboubakar Kamara kadro dışı kaldı.

Hürriyet'in haberine göre; ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 gündür İstanbul’da devam eden Yeni Malatyaspor'da, kampa gecikmeli katılan Aboubakar Kamara teknik direktör Erol Bulut'un kararıyla kadro dışı bırakıldı.

’in tesislerinde çalışmalarını tamamlayan Yeni Malatyaspor’da, büyük umutlarla kadroya katılan Kamara bugüne dek yalnızca 56 dakika sahada kalabildi.

Premier Lig’den Malatya'nın yolunu tutan Fransız oyuncu, lig maçında takım arkadaşı Mitrovic ile tartışmıştı. Kamara, ’da da kulüp tesislerinde kavga çıkartmış ve hatta gözaltına alınmıştı.