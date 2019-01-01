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Yeni Malatyaspor'da Aboubakar Kamara kadro dışı kaldı

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AA
Kış transfer döneminde Yeni Malatyaspor'a büyük umutlarla transfer edilen Aboubakar Kamara kadro dışı bırakıldı.

Yeni Malatyaspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Aboubakar Kamara kadro dışı kaldı.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 gündür İstanbul’da devam eden Yeni Malatyaspor'da, kampa gecikmeli katılan Aboubakar Kamara teknik direktör Erol Bulut'un kararıyla kadro dışı bırakıldı.

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Başakşehir’in tesislerinde çalışmalarını tamamlayan Yeni Malatyaspor’da, büyük umutlarla kadroya katılan Kamara bugüne dek yalnızca 56 dakika sahada kalabildi.

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Premier Lig’den Malatya'nın yolunu tutan Fransız oyuncu, lig maçında takım arkadaşı Mitrovic ile tartışmıştı. Kamara, Fulham’da da kulüp tesislerinde kavga çıkartmış ve hatta gözaltına alınmıştı.

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