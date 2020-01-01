Yeni Malatyaspor'da tüm testler negatif çıktı

Yeni Malatyaspor, 2 gün önce pozitif çıkan 6 kişi de dahil olmak üzere tüm koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

, 28 Mayıs günü test sonuçları pozitif çıkan kişiler dahil olmak üzere tüm futbolcu, teknik heyet ve çalışanlarına bugün yapılan test sonuçlarının tamamının negatif çıktığını açıkladı.

Öte yandan 22 Mayıs'ta test sonucu pozitif çıkan futbolcunun tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü pozitif vakalarımıza yönelik tekrar test, 30 Mayıs Cumartesi günü ise pozitif vakalar dahil tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza yönelik test yapılmıştır. Pozitif vakalarımızın 2 testi üst üste negatif olmak üzere tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. 22 Mayıs'ta testi pozitif sonuçlanan bir futbolcumuzun ise tedavi süreci devam etmektedir. Bu doğrultuda takımımız, gruplar halinde çalışmalarına tekrar başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.