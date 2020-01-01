Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Yeni Malatyaspor'da üst üste alınan beş yenilginin ardından teknik direktör Kemal Özdeş görevinden alındı.

BtcTurk Kulübü, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

49 yaşındaki teknik adam, ligin 20. haftasında Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapılan toplantı sonucunda Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta da sahadan yenilgiyle ayrılmıştı.