Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz dönemi

Hamza Hamzaoğlu'nun ayrılığından sonra maç kazanamayan Yeni Malatyaspor, takımın başına İrfan Buz'u getirdi.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik direktörümüz İrfan Buz ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İrfan Buz daha önce Yeni Malatyaspor'da ne yaptı?

İrfan Buz, Yeni Malatyaspor'da ikinci kez görev yapacak. Yeni Malatyaspor'un 1.Lig'de olduğu dönemde görevi devralan başarılı teknik direktör, 2015-16 sezonuna iyi başlayamayan takımı ligde tuttu. Sarı-siyahlı ekip, deneyimli teknik adam yönetiminde 2016-2017 sezonu sonunda ise Süper Lig'e yükseldi.

İrfan Buz daha önce hangi kulüpleri çalıştırdı?

Bursaspor'da Christoph Daum'un yardımcılığını yapan İrfan Buz, Alman teknik direktörün ayrılığının ardından Süper Lig'de ilk defa teknik direktörlük deneyimi yaşadı. 2014 yılında çıkılan 10 maçta üç galibiyet elde edebildi.

Buz, ertesi sezona Gençlerbirliği'nde başladı ve 17 maça 4 galibiyet sığdırabildi. Sonrasında Yeni Malatyaspor dönemine başlayan tecrübeli teknik direktör, kulübün Süper Lig'e çıkmasının ardından Ertuğrul Sağlam'ı tercih etmesi nedeniyle Osmanlıspor'a geçti. Burada 29 maça çıktı ve sekiz karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.

2019-2020 sezonunda 2.Lig'i tercih eden Buz, Samsunspor'da yenilmeden geçirdiği 10 maçın ardından yine bir ayrılık yaşadı. Pandemiden sonra yeniden başlayan sezonda Bursaspor'un başına geçti ama takımının Süper Lig'e çıkmasını sağlayamadı.

İrfan Buz, 2020-21 sezonunda iki maçlık bir Kasımpaşa dönemi de yaşadı.

Yeni Malatyaspor bu sezon ne yaptı?

Sezona Hamza Hamzaoğlu ile başlayan Yeni Malatyaspor, ilk yarıda iyi bir performans sergiledi. İlk 19 maçta altı kez yenilen takım, daha sonrasında düşüşe geçti. 2020'nin son maçında BB Erzurumspor'a 3-1 yenilen ekipte çalkantılar başladı. Teknik direktör Hamzaoğlu ve bazı oyuncular, protokolden gelen küfürlerden rahatsız olduklarını dile getirdi.

Doğu Anadolu temsilcisi, son dokuz maçından galibiyet çıkaramadı. Devre arasında transfer edilen futbolcularından bir kısmı henüz süre alamadı. Hamzaoğlu'nun da bu süreçte ayrılmasının ardından sezona bir süre sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde devam edildi. Yeni Malatyaspor 28 maçta topladığı 31 puanla küme düşme hattının beş puan üzerinde duruyor.