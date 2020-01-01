Yeni Malatyaspor

Yeni Malatyaspor'da ilk transfer Jody Lukoki

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Jody Lukoki 09072020
Yeni Malatyaspor
Yeni sezon için transfer hazırlıklarına başlayan Yeni Malatyaspor, Jody Lukoki ile anlaştığını duyurdu.

Sezonun son haftalarına girilirken kümede kalma mücadelesini sürdüren Yeni Malatyaspor bir yandan da gelecek sezonun planlamasına başladı.

Sarı-siyahlı takım geçtiğimiz sezon Ludogorets'te ter döken Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Sağ kanatta hücuma yönelik görev yapan Kongolu oyuncun takımıyla sözleşmesi sona ermişti. 

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    Lukoki, 5 sezon top koşturduğu Bulgaristan Ligi'nde 86 maçta forma giyerken 15 gol attı, 16 asist yaptı.

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