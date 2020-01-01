Yeni Malatyaspor'da ilk transfer Jody Lukoki
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Yeni Malatyaspor
Sezonun son haftalarına girilirken kümede kalma mücadelesini sürdüren Yeni Malatyaspor bir yandan da gelecek sezonun planlamasına başladı.
Sarı-siyahlı takım geçtiğimiz sezon Ludogorets'te ter döken Jody Lukoki ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Sağ kanatta hücuma yönelik görev yapan Kongolu oyuncun takımıyla sözleşmesi sona ermişti.
Lukoki, 5 sezon top koşturduğu Bulgaristan Ligi'nde 86 maçta forma giyerken 15 gol attı, 16 asist yaptı.