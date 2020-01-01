Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak
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AA
Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, iyi ve güçlü bir takım olduklarını ve önlerindeki 8 maçı kazanarak, ligde kalmak istediklerini belirtti.
Adil Gevrek sorumluluklarının farkında olduklarını ve kalan maçlara odaklandıklarını anlattı:
"Yeni Malatyaspor olarak sorumluluğumuzun farkındayız, bu takım bu şehrin takımı. Geçmişte 6 yıllık süreçte çok büyük başarılara imza attık. İyi ve güçlü bir takımımız var, ilk yarı 24 puan aldık ikinci yarı işler iyi gitmedi ama futbolda böyle şeyler var. Şimdi önümüzde 8 final maçı var, bu maçları kazanıp ligde kalmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz."