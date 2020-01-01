Yeni Malatyaspor'da hedef ligde kalmak

Süper Lig'in ikinci yarısında büyük bir düşüş yaşayan Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek ligde kalmayı hedeflediklerini açıkladı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, iyi ve güçlü bir takım olduklarını ve önlerindeki 8 maçı kazanarak, ligde kalmak istediklerini belirtti.

Adil Gevrek sorumluluklarının farkında olduklarını ve kalan maçlara odaklandıklarını anlattı:

"Yeni Malatyaspor olarak sorumluluğumuzun farkındayız, bu takım bu şehrin takımı. Geçmişte 6 yıllık süreçte çok büyük başarılara imza attık. İyi ve güçlü bir takımımız var, ilk yarı 24 puan aldık ikinci yarı işler iyi gitmedi ama futbolda böyle şeyler var. Şimdi önümüzde 8 final maçı var, bu maçları kazanıp ligde kalmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz."