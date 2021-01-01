Yeni Malatyaspor'da Alex de Souza sesleri

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istediklerini açıkladı

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, takımın başına Alex de Souza'yı getirmek istiyor. Yeni antrenör konusunda hata yapmak istemediklerini söyleyen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, NTV'ye yaptığı açıklamada; "Acele ederek yanlış bir karar vermek istemiyoruz. Başarılı olmak isteyen, Yeni Malatyaspor ile birlikte gelişim sağlayacak birini düşünüyoruz. Alex de Souza da adaylarımız arasında bulunuyor.

Henüz kendisi ile bir görüşme gerçekleştirmedik. Şartlarımızı kabul etmesi halinde takımın başına getirebiliriz" diye konuştu.

Fenerbahçe için bir efsane

Fenerbahçe'de adını efsane isimler arasında yazdıran Alex de Souza, 2004-2012 yılları arasında sarı - lacivertli formayı giydi. Türkiye'den ayrıldıktan sonra ülkesi Brezilya'da Coritiba forması da giyen Alex, aktif futbol yaşantısına veda edeli 6 yıl oldu ve antrenörlük yapmadı.

Yeni Malatyaspor'un durumu

Sezona Hamza Hamzaoğlu yönetiminde başlayan Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı 25 karşılaşmada 30 puan topladı. Son 6 haftadır galibiyet alamayan Doğu Anadolu temsilcisi son olarak sahasında 2-0 öne geçtiği mücadelede Konyaspor'a 3-2 mağlup olmuştu. Bu maçın ardından teknik adam Hamza Hamzaoğlu istifa etmişti.