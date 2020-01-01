Yeni Malatyaspor'da 3 pozitif vaka

Yeni Malatyaspor Kulübü, yapılan testler sonucunda üç pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Süper Lig takımlarından 'da 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına test uygulandığı belirtilerek, "Testler neticesinde bir futbolcumuz ve iki personelimizde pozitif vakaya rastlanılmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.