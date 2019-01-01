Yeni Malatyaspor'a Avustralyalı takviye

Malatya ekibi, Avustralya'nın Melbourne takımında forma giyen Luke Brattan ile prensipte anlaştı.

ekiplerinden , Avustralyalı orta saha oyuncusu Luke Brattan ile prensipte anlaştı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti.

Son olarak 'nın Melbourne City takımında forma giyen Luke Bratan ile prensipte anlaştıklarını duyuran Çelikel, "Son dakika bir aksilik çıkmazsa, inşallah oyuncuyu 2 yıllığına kadromuza katacağız. Futbolcu, 14 Temmuz'da Bolu'da başlayacak ikinci kamp döneminde takımımızla antrenmanlara başlayacak." diye konuştu.

Luke Brattan'ın bonservisini elinde bulunduran , oyuncuyla sözleşme yenilemedi.