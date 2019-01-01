Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah'ı transfer etti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ı kadrosuna kattı.

Şanssız bir şekilde 'nden elenen 'da teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından sarı siyahlı yönetime de sitemde bulunarak kadrosunun dar olduğunu ifade etmişti.

Süper Lig'in ilk haftasında 'i farklı mağlup ederek moral kazanan Yeni Malatyaspor, orta sahasını da güçlendirerek olumlu havayı devam ettirdi.

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Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, transferle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Afriyie Acquah'ı kadrolarına kattıklarını belirtti. Gevrek, "Bugün yapılan son görüşmeler sonrası, Milli Takımı oyuncusu, başarılı merkez orta saha Afriyie Acquah ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleriyle transferi duyurdu.

Afriyie Acquah kimdir?

Futbola ülkesinin takımlarından DC United'da başlayan Afriyie Acquah, 17 yaşında İtalya'da Palermo altyapısına transfer oldu. Sırasıyla Palermo, , , , ve formalarını giydi. Merkez orta sahada forma giyen 1992 doğumlu oyuncu, geçtiğimiz sezon Empoli formasıyla 'da 28 kez forma giydi, 2 gol kaydetti.

Düzenli olarak Gana Milli Takımı'na da seçilen Acquah, milli formayı 33 kez terletti, 1 gol kaydetti.