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Noa Lang NapoliGetty Images
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Yeni Lang olayı: Venedik'te ısınmayı yarıda kesti

Yeni Noa Lang vakası. DAZN'ın aktardığına göre Hollandalı oyuncu, Venezia'da oyuna alınmamasını ve Allegri'nin onun yerine Alisson Santos'u sahaya sürmesini hoş karşılamadı. Bu kararın ardından eski Galatasaraylı oyuncu ısınmayı bıraktı; kısa süre sonra da Anguissa tarafından uyarıldı.

Eylül başında Antonio Vergara'ya yönelik uygunsuz davranışı nedeniyle Arsenal maçı kadrosundan çıkarılan Lang'ın tekrarlanan bu davranışının ne gibi sonuçlar doğuracağı henüz belli değil. Bu da Napoli soyunma odasında tansiyonun yükseldiğine dair bir başka işaret.

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