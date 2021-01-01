Yeni kuşağın golcüsü Ajdin Hasic
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Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın son golünü atan Ajdin Hasic, aynı zamanda bir ilki gerçekleştirdi.
İki sezon önce çalkantılı bir süreçile Beşiktaş'a transfer olan Hasic, Siyah-Beyazlı forma altında ilk Süper Lig golünü attı. Hasic aynı zamanda Beşiktaş'ın Süper Lig'de gol atan ilk 2000 sonrası doğumlu oyuncusu oldu.
7 Ekim 2001'de Bosna-Hersek'in Tuzla kentinde doğan Hasic, futbol altyapısını Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında aldı.
Beşiktaş'a transfer olduktan sonra TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralanan genç oyuncu, geçen sezon sekiz maçta iki gol kaydetmişti.
Hasic bu sezon Süper Lig'de beş maça çıktı ve 192 dakika sahada kaldı.