Yeni kuşağın golcüsü Ajdin Hasic

Ajdin Hasic, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk 2000 sonrası doğumlu oyuncu oldu.

'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın son golünü atan Ajdin Hasic, aynı zamanda bir ilki gerçekleştirdi.

İki sezon önce çalkantılı bir süreçile Beşiktaş'a transfer olan Hasic, Siyah-Beyazlı forma altında ilk Süper Lig golünü attı. Hasic aynı zamanda Beşiktaş'ın Süper Lig'de gol atan ilk 2000 sonrası doğumlu oyuncusu oldu.

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7 Ekim 2001'de 'in Tuzla kentinde doğan Hasic, futbol altyapısını 'ın Dinamo Zagreb takımında aldı.

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Beşiktaş'a transfer olduktan sonra TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralanan genç oyuncu, geçen sezon sekiz maçta iki gol kaydetmişti.

Hasic bu sezon Süper Lig'de beş maça çıktı ve 192 dakika sahada kaldı.