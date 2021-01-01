Süper Lig

Yeni kuşağın golcüsü Ajdin Hasic

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Ajdin Hasic Kayserispor Beşiktaş 0103202
Ajdin Hasic, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de gol atan ilk 2000 sonrası doğumlu oyuncu oldu.

Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın son golünü atan Ajdin Hasic, aynı zamanda bir ilki gerçekleştirdi.

İki sezon önce çalkantılı bir süreçile Beşiktaş'a transfer olan Hasic, Siyah-Beyazlı forma altında ilk Süper Lig golünü attı. Hasic aynı zamanda Beşiktaş'ın Süper Lig'de gol atan ilk 2000 sonrası doğumlu oyuncusu oldu.

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7 Ekim 2001'de Bosna-Hersek'in Tuzla kentinde doğan Hasic, futbol altyapısını Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımında aldı.

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    Beşiktaş'a transfer olduktan sonra TFF 1.Lig ekiplerinden Ümraniyespor'a kiralanan genç oyuncu, geçen sezon sekiz maçta iki gol kaydetmişti.

    Hasic bu sezon Süper Lig'de beş maça çıktı ve 192 dakika sahada kaldı.

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