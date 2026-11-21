Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'nun gelişiyle Manchester United'da yeniden yeşeren umut bedelsiz olmadı. Bu umut, kulüp yönetiminin üzerindeki baskıyı artıran yeni bir mali faturayı da beraberinde getirdi. Yönetim, Old Trafford'da sportif ve mali krizlerin tırmandığı bir dönemde yükümlülüklerini karşılamak için yeniden borçlanmak zorunda kaldı.

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Pochettino'nun takımın yeni teknik direktörü olarak açıklanmasından yalnızca üç gün sonra Manchester United, 10 milyon sterlinlik ek bir kredi aldı. Bu adım, kulübün İngiliz ve Avrupa futbolunun büyükleri arasındaki yerini yeniden kazanma çabalarının giderek artan mali maliyetinin bir kısmını gözler önüne seriyor.

Yayın kuruluşu "BBC Sport" tarafından ortaya konan bilgilere göre Manchester United, perşembe günü ilk çeyrek mali sonuçlarını açıklamasıyla eş zamanlı olarak borsaya sunduğu ayrıntılı belgede, Arjantinli teknik adamın hizmetlerini almak karşılığında ABD Futbol Federasyonuna 7,5 milyon sterlin tazminat ödemekle yükümlü olduğunu açıkladı.

İngiliz kulübü, 13 Kasım'da Pochettino ile takımın teknik direktörlüğünü üstlenmesi için iki buçuk yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuş, yeni krediyi ise anlaşmanın açıklanmasından yalnızca üç gün sonra, 16 Kasım'da almıştı.

Bu finansman tek başına bir yükümlülük de değil. Söz konusu kredi, kulübün ilk mali çeyreğin sona erdiği 30 Eylül'den sonra teyit ettiği üç krediden biri. Böylece döner kredi limiti kapsamındaki borç tutarı 240 milyon sterline yükseldi.

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Teknik direktör faturası 100 milyona yaklaşıyor

Ancak yeni kredi, çok daha endişe verici bir faturanın yalnızca bir parçası. Manchester United'ın teknik direktör atama ve görevden alma harcamalarının toplamı, Sir Alex Ferguson'ın 2013'te emekliye ayrılmasından bu yana yaklaşık 95 milyon sterline ulaştı.

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Pochettino'nun yardımcı teknik ekibiyle anlaşma maliyetleri ve önceki teknik direktör Michael Carrick'in sözleşmesinin feshine bağlı tazminatlar da eklendiğinde bu rakamın 100 milyon sterlin sınırını aşması bekleniyor.

Carrick, Manchester United'ın son 40 yılda bir sezona yaptığı en kötü başlangıçlardan birinin ardından takım düşme hattında bulunurken geçen hafta görevinden ayrılmıştı.

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Carrick'in görevden alınması, geçen sezon altı ay boyunca geçici olarak görev yaptığı dönemde elde ettiği olumlu sonuçların ardından iki yıllık sözleşmeyle göreve devam etme şansı tanınmış olmasına rağmen geldi.

Pochettino, Kasım 2021'de göreve gelen Ralf Rangnick de hesaba katıldığında, Ferguson'ın ayrılığından bu yana Manchester United'ın başına geçen dokuzuncu kalıcı teknik direktör oldu. Sık yaşanan değişiklikler, kulübün içinde bulunduğu sportif çalkantının boyutunu yansıtıyor. Üstelik son üç sezonun her birinde teknik direktör sezon ortasında değişti.

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Dev mali yükümlülükler ve milyonlarca sterlinlik borç

Belgede yer alan ayrıntılar teknik direktör maliyetleri ve kredilerle de sınırlı kalmadı. Manchester United, yeni oyuncuların kaydı ya da mevcut oyuncular ile teknik ekip üyelerinin sözleşmelerinin uzatılması için 5,7 milyon sterlin harcadığını doğruladı.

Veriler ayrıca oyuncu transfer bedellerine ilişkin toplam 417 milyon sterlinlik dev mali yükümlülükleri de ortaya koydu. Bu tutarın 181 milyon sterlini önümüzdeki yıl içinde ödenmek zorunda.

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Kulüp aynı zamanda toplam borcunun 750 milyon dolara ulaştığını belirtti. Bu rakam, 30 Eylül'deki döviz kuruna göre yaklaşık 577,4 milyon sterline denk geliyor.

Böylece Manchester United kendini karmaşık bir denklemin içinde buluyor: Pochettino liderliğinde sportif projenin yeni bir yönetimi, teknik direktör değişikliklerinin giderek kabaran faturası ve yönetimi gerçek bir sınavla karşı karşıya bırakan ağır mali yükümlülükler.

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Arjantinli teknik adam bu harcamaları sahada istikrara ve sonuca dönüştürmeyi başarabilecek mi, yoksa yeni kurtarma projesi de kulübün kasasını eriten dizinin bir başka halkası mı olacak?