Yeni dönemin perde arkası: Mourinho, Real Madrid'i nasıl değiştirdi?

Real Madrid içinde, Jose Mourinho'nun Bernabeu'da teknik direktör koltuğuna dönmesinin kulübün tam da ihtiyaç duyduğu şey olduğuna dair inanç giderek güçleniyor. Bu bilgi, İspanyol"AS" gazetesinin önde gelen yazarı Jose Felix Diaz'a ait.

Diaz, "Real Madrid'in en iyi yaz transferi teknik direktör oldu" ifadesinin Valdebebas'ta her geçen gün daha çok tekrarlanır hale geldiğini ekledi. Bu söz tam bir inançla dile getiriliyor ve nisan ayının son günlerinde Jose Mourinho'nun Real Madrid'i çalıştırmak üzere seçildiği kesinleştiğinde, duyulan pek çok eleştirel sese rağmen alınan bir kararı doğruluyor. Portekizli, iki aydan kısa bir sürede herkesin gönlünü kazanmayı başardı.

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Diaz sözlerine şöyle devam etti: "Nihai kararı verecek olan, sahada olup bitenlerdir. Ancak kulübün doğru kararı aldığına dair inanç, özellikle soyunma odasında ve şimdi maçlarda da antrenmanlarda da ilk dakikadan sonuncuya kadar mücadeleye tamamen kendini adamış görünen bir takımın günlük ritminde, içeride büyümeye devam ediyor."

Mourinho, Real Madrid'i nasıl değiştirdi

Valdebebas'taki günlük gerçeklik, bir yıl önce kulübü saran atmosfere pek benzemiyor. Xabi Alonso hiçbir zaman gerçek anlamda iletişim kurmayı başaramadı. Kulüp ile teknik direktörü arasında her zaman var olması gereken dinamiğin bir parçası olamadı ve bu da makaleye göre genel ortamın giderek bozulmasına yol açtı.

Şunları ekledi: "Bu ilişkinin durumunu ilk hisseden oyunculardır ve çözülmeye başladığını gördüklerinde kopar ve bir grup olarak çalışmayı bırakırlar. Bu, 2025 yazındaki Kulüpler Dünya Kupası sırasında bile yaşandı ve Real Madrid içinde hem yöneticiler arasında hem de kendi tarzlarıyla etki eden kişiler, yani oyuncular arasında sürekli bir belirsizlik hissi yarattı. Alvaro Arbeloa işleri değiştirmeye çalıştı, ancak soyunma odası benzer pek çok koşulla karşılaştı ve tarih tekerrür etti."

Diaz sözlerine şöyle devam etti: "Mourinho geldi ve bu gazetenin (AS) daha önce bildirdiği gibi, alışkanlıkları, kuralları ve rutinleri anında değiştirdi. Amacı, oyuncuların armaya olan saygısını ve iç sorumluluk duygusunu yeniden kazandırmaktı; atıl ve kopuk hale gelmiş, önceki iki sezon boyunca büyük ölçüde kendi şartlarına göre hareket etmiş bir takımı uyandırma çabasıydı bu. Ayrıca her oyuncuyla oturarak ondan tam olarak ne beklediğini anlattı; başlangıçta ihtiyaç fazlası olarak gördüklerine ise fikrini değiştirmesi için bir fırsat verildi."

Ve şöyle sürdürdü: "Sonuç, teknik direktörü değiştirme ve bir şekilde geçmişe dönme kararının, neredeyse tesadüfen gelen Carlo Ancelotti'nin kendi dönüşünden bu yana kulüp için en iyi adım olduğuna dair giderek artan bir inanç hissi. İtalyan ve Portekizli, pratikte kendilerini kulübe önerdikten sonra geldiler; ancak Mourinho'nun durumunda bu, teknik direktörü Bernabeu'ya geri getirmede kilit rol oynayan etkili menajer Jorge Mendes aracılığıyla oldu."

Eski bir dostluk

Ve devam etti: "Real Madrid'den geçen diğer birçok teknik direktörün aksine, Florentino Perez ve Mourinho, 13 yıllık ayrılık boyunca kesintili de olsa iletişimlerini korudular. Doğru anlarda her zaman mesajlar alınıp verildi. İlişki, eski bir dostun ilişkisine benziyordu: ondan nadiren haber alsanız bile, ihtiyacınız olduğunda orada olduğundan asla şüphe etmezsiniz."

Diaz şunları ekledi: "Tüm bunlar, tıpkı ondan önceki Ancelotti'nin dönüşü gibi bir şans unsuru içeren bir dönüşün yolunu açmaya yardımcı oldu. Mourinho'nun durumunda, Zinedine Zidane çoktan Fransa Milli Takımı'na bağlanmıştı. Ancelotti'nin durumunda ise, alternatif adayların hiçbiri karar vericileri ikna edemedi."

Şöyle bitirdi: "Teknik direktör (Mourinho) döndüğünde, yalnızca otoritesini dayatmaya çalışmadı; ikna etmeye, iletişim kurmaya ve uzlaşı oluşturmaya başladı. İlk talebi, bir ceza biçimi olarak para cezalarının kaldırılması ve sakat oyuncuların tümünün rehabilitasyonlarını Valdebebas'ta tamamlamalarının sağlanmasının yanı sıra, Bernardo Silva'yı derin bir ön libero olarak kullanmaktı. Sonrasında yaşananlara bakılırsa, bu fikir belki de o kadar kötü değildi."

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