Alejandro Garnacho, Daily Mail'in haberine göre Aston Villa'dan şimdiden ayrılabilir. Arjantinli oyuncu, kulüpteki ilk haftalarında henüz hiçbir etki yaratamadı. İspanya'dan çeşitli kulüpler çözüm sunmak istiyor.

Garnacho bir dönem büyük bir yetenek olarak gösteriliyordu. Manchester United'da A takıma yükseldi ve kulübün birinci takımında 144 maça çıktı.

Manchester United'daki dönemi 2025 yazında sona erdi. Teknik direktör Ruben Amorim ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından 50 milyon euro karşılığında Chelsea'ye satıldı.

Londra'da ise Arjantin Milli Takımı oyuncusundan bir yıl sonra bıkılmıştı. Kulüp, geçen yaz onu satın alma opsiyonunu nispeten kolay şekilde kullanabilecek olan Aston Villa'ya kiralama kararı aldı.

Garnacho şu ana kadar yeni kulübünde yalnızca üç kez forma giydi. Teknik direktör Unai Emery, son iki maçta onu oyuna bile almadı. Daha önce eylül ayında, “Onunla çalışmayı sürdürüyoruz ama şu an için daha iyi performans gösteren başka isimler var” demişti.

Emery'nin elinde Ibrahim Ndiaye, Emiliano Buendia ve genç yetenek George Hemmings gibi yeterli alternatifler var. 50 milyon euroluk satın alma opsiyonunun aksi halde devreye girmesi gerekeceği için Garnacho'nun bir daha hiç süre alamama ihtimali bulunuyor. Çünkü Garnacho'nun satın alma opsiyonu, belirli sayıda maça çıktığı anda (belirli bir eşik değere ulaştığında) otomatik olarak kalıcı transfere dönüşüyor.

LaLiga'dan çeşitli kulüpler Garnacho'nun durumunu artık yakından takip ediyor. Kulüpler, hâlâ Chelsea ile sözleşmesi bulunan oyuncuyu ocak ayında kadrolarına katmayı umuyor. Hangi kulüpler olduğu ise henüz bilinmiyor.