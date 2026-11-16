Suudi Arabistan Milli Takımı, Özbekistan ile oynayacağı merakla beklenen maç öncesinde bir darbe aldı. Al Hilal forması giyen Sultan Mandash'ın, dün yapılan antrenmanda yaşadığı arka adale sakatlığı nedeniyle bugün pazartesi günü yapılan son antrenmanda yer almayacağı kesinleşti. Sakatlık, oyuncuyu şu aşamada teknik heyetin planlarının dışında bırakırken önümüzdeki dönemde tedavi ve rehabilitasyon programına girmesini zorunlu kılıyor.

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"Asharq Al-Awsat" gazetesinin aktardığına göre, Mandash'ın geçtiği sağlık kontrolleri, oyuncunun dikkatle ele alınması gereken bir kas sakatlığı yaşadığını ortaya koydu. Pazar günkü antrenman sırasında arka adalesinde ağrı hisseden oyuncunun sakatlığının niteliği, yapılan muayeneyle netlik kazandı. Bu durum, teknik heyetin oyuncunun durumunun kötüleşmesini önlemek amacıyla onu son antrenmanın dışında tutmasına yol açtı.

Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncusu, teknik heyet ve sağlık ekibinin risk almamayı tercih etmesi üzerine bugün pazartesi günü yapılan son antrenmana katılamadı. Oyuncunun takımla birlikte çalışmalara dönmeden önce bir süre tedavi ve rehabilitasyon görmesi gerekiyor. Mandash'ın tamamen iyileşmesi için ne kadar süreye ihtiyaç duyacağı ise henüz belli değil. Bu süre, oyuncunun durumundaki gelişmeye ve tedavi programına vereceği yanıta bağlı olacak.

Mandash'ın sakatlığı, Suudi Arabistan'ın mevcut milli araya oyuncularını hazırlamaya devam etmek ve onların teknik ile fiziksel hazırlık düzeyini görmek için yararlanmaya çalıştığı bir döneme denk geldi. Özellikle Katar'ın başkenti Doha'daki kamp, teknik heyete önümüzdeki zorlu sınavlar öncesinde farklı seçenekleri deneme ve eldeki oyuncuların seviyesini değerlendirme fırsatı sunuyor.

Suudi Arabistan, Özbekistan maçının hazırlıklarını tamamlamıştı . Kasım ayı hazırlık programı kapsamında salı günü Al Sadd'a ait Halife bin Hamad Stadı'nda oynanacak karşılaşmada teknik direktör Georgios Donis, maçı kendi oyun fikirlerini uygulamak ve mevcut kamp döneminde oyunculara yeteneklerini gösterme fırsatı vermek için değerlendirmeyi amaçlıyor.

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Suudi Arabistan Milli Takımı, son antrenmanını Donis yönetiminde Al Ersal Sahası'nda gerçekleştirdi. Maç için eldeki kadroyu hazırlamaya odaklanan Donis'in yönettiği antrenman, fiziksel hazırlığı artırmaya yönelik ısınma çalışmalarıyla başladı. Ardından teknik heyetin oyunculara yerleştirmeye çalıştığı bazı taktik varyasyonların uygulandığı çeşitli çalışmalara geçildi.

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Antrenmanda, Donis'in Özbekistan maçında uygulamayı hedeflediği bazı oyun fikirleri üzerinden organizasyon ve saha içi hareketlere ağırlık verildi. Oyuncular, karşılaşmanın gidişatını etkileyebilecek tüm ayrıntılara yönelik hazırlıkları tamamlamak amacıyla antrenmanı duran toplara yönelik özel çalışmalarla noktaladı.

Özbekistan maçı, sonucundan bağımsız olarak Suudi teknik heyeti açısından teknik bir önem taşıyor. Karşılaşma, oyuncuların talimatları ne ölçüde kavradığını ve sahada kendilerinden beklenen görevleri ne kadar yerine getirebildiklerini görmek için yeni bir sınav niteliğinde. Maç ayrıca Donis'e, özellikle Mandash'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olması göz önüne alındığında, bazı seçenekleri gözden geçirme ve hazır olan oyuncuları belirleme fırsatı verecek.

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Oyuncunun yokluğu, teknik heyetin önüne ek bir zorluk koyuyor. Teknik heyet, eldeki kadrodaki eksiklikle başa çıkmak ve maçın ihtiyaçlarına ile rakibin özelliklerine göre uygun alternatifi seçmek durumunda kalacak. Öte yandan sakatlığın ağırlaşıp oyuncuyu daha uzun süre sahalardan uzak tutabilecek bir soruna dönüşmemesi için Mandash'ı tamamen iyileşmeden antrenmanlara döndürmekte acele edilmemesine odaklanılıyor.

Sultan Mandash'ın önümüzdeki günlerde, sakatlığını atlatıp hazır hale gelerek takımıyla yeniden sahaya dönebilmek umuduyla sağlık ekiplerinin belirleyeceği tedavi ve rehabilitasyon programına başlaması bekleniyor. Suudi Arabistan ise Özbekistan maçından mümkün olan en fazla faydayı sağlamayı ve mevcut kamp boyunca oyuncular arasındaki uyumu geliştirmeye devam etmeyi hedefliyor.

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Suudi Arabistan, kasım kampı kapsamında geçen cuma günü oynadığı hazırlık maçında Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti.