Federico Valverde, Real Madrid formasıyla sağ bek mevkisinde son maçını oynadığı takım olan Rayo Vallecano ile yeniden karşılaşıyor. Söz konusu maç, Xabi Alonso döneminde takımın yaşadığı bir krizin son noktasını temsil ediyordu.

Cumartesi günkü karşılaşma, mevkisinden duyduğu memnuniyetsizlikten orta sahadaki doğal yerine tam anlamıyla yerleşmeye geçen ve bugün José Mourinho'nun hesaplarında en önemli unsurlardan biri haline gelen Uruguaylı oyuncu için özel anılar taşıyor. Bu bilgiler "Marca" gazetesinin yayınladığı bir habere dayanıyor.

Krizin başlangıcı

Hikaye, Real Madrid'i vuran sakatlıklarla başladı. Dani Carvajal ve Trent Alexander-Arnold'un yokluğunda Alonso, sağ bek mevkisinde Valverde'ye güvenmek zorunda kaldı.

Uruguaylı oyuncu başlangıçta bu görevi isteksizce kabul etti, ancak sabrının tükendiği bir noktaya geldi ve kriz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Kairat Almatı maçından önce, arka bölgede oynamaktan çektiği sıkıntıyı açıkça dile getirdiğinde patlak verdi.

Valverde bir basın toplantısında şunları söyledi: "Ben bek olarak oynamak için doğmadım, bu mevkide oynamayı öğrenerek yetişmedim. Acil bir durum nedeniyle kendimi orada oynarken buldum."

Açıklamaları Alonso'dan hızlı bir tepki gördü; Valverde bir sonraki maçta yedek kulübesinde otururken bek mevkisinde oynama görevini Asensio üstlendi.

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Kazakistan gecesi

Her şey Real Madrid içinde bir konuşma konusuna dönüştü ve Kazakistan'daki maç öncesindeki ısınma sırasında ışıklar Valverde'nin üzerine çevrildi.

Uruguaylı oyuncu soğuk bir yüz ifadesiyle, elleri arkasında görüldü ve sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nde yer almadığı tek maç olan bu karşılaşmada yedek olarak bile sahaya çıkmadı.

Bu durum, Valverde'nin diğer tüm maçlarda, Manchester City karşısında hat-trick yaptığı karşılaşma da dahil olmak üzere yer aldığı bir sezonda bir istisna oldu.

Görevin sonu

Ocak ayında Álvaro Arbeloa'nın teknik direktörlük koltuğuna gelmesiyle, Valverde'ye bek mevkisinde güvenilmesi kademeli olarak azaldı ve nihayet bu mevkideki son maçını Rayo karşısında oynadı.

Sağ bek olarak toplam katılımı 16 maça ulaştı; ardından kariyerindeki bu bölüm kapandı, ancak bu deneyimin izlerinin silinmesi zaman aldı.

Valverde bu rolü Real Madrid formasına olan bağlılığından ötürü üstlenmişti, ancak kendini gerçek anlamda bir futbolcu olarak hissettiği yeri hiçbir zaman gizlemedi.

Mourinho onu geri getiriyor

Mourinho ile birlikte tablo tamamen değişti.

Valverde orta sahadaki doğal mevkisine döndü ve bu sezonki tüm maçlara ilk 11'de başladıktan sonra Portekizli teknik direktörün en önemli dayanaklarından biri haline geldi.

Mourinho onu tercih ettiği ortamına geri getirmekle yetinmedi, aynı zamanda projesinin temel direklerinden biri olarak ona net bir güven verdi ve böylece oyuncu, bek olarak oynamak zorunda kaldığı dönemdeki halinden tamamen farklı bir görüntü sergiledi.

Valverde hücum anlamında da güçlü bir şekilde varlığını gösterdi; Inter karşısında bir gol atarak yeni Real Madrid sistemi içindeki değerini teyit etti.

Tchouaméni ile barışma

Son basın toplantısında Mourinho, geçen sezon iki oyuncu arasında yaşanan tartışmanın ardından Valverde ile Aurélien Tchouaméni arasındaki ilişkiye dair her türlü şüpheye son vermeye özen gösterdi.

Portekizli teknik direktör şöyle konuştu: "Her şeyi onlar yaptı, ben hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey bilmeden soyunma odasına girseydim, ikisinin yakın arkadaş olduğunu düşünürdüm."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ben geldiğimde ve Tchouaméni Dünya Kupası'ndan döndüğünde, müdahale edip barış bakanı rolünü üstlenmem gerekip gerekmediğini anlamak için dikkatliydim, ama hiçbir şey yapmadım. Tüm övgü oyunculara ait."

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