İspanya La Liga, Racing Santander forması giyen Faslı yıldız Yasser Zabiri'yi, eylül ayında ligin en iyi 23 yaş altı oyuncusu ödülünü kazanmasının ardından kutladı ve "X" platformundaki resmî hesabı üzerinden oyuncunun yer aldığı bir video paylaştı.

Zabiri videoda, takım arkadaşlarının her biri için onu tanımlayan bir emoji seçiyor.

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La Liga, 30 Eylül'de Zabiri'nin ödülü kazandığını açıklamıştı. Faslı oyuncu, ay boyunca 3 gol kaydetmiş ve o dönemde ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltmişti.

Faslı millî oyuncu, La Liga'nın 5. haftasında dikkat çekici bir performans sergileyerek El Sardinero Stadı'nda Deportivo Alaves'i 2-1 yendikleri maçta Racing'in iki golünü de attı.

Bir sonraki haftada ise takımının Barcelona'ya 7-2 yenildiği karşılaşmada bir gol atıp bir asist yaptı.

Zabiri, final oylamasında Barcelona'nın yıldızı Pau Cubarsi, Villarreal oyuncusu Alberto Moleiro, Sevilla'dan Miguel Sierra ve Celta Vigo oyuncusu Yoel Lago'nun önüne geçti. Faslı futbolcu, ağustos ayı ödülünün sahibi Espanyol oyuncusu Javi Hernandez'in yerini aldı.

Zabiri bu sezon Fransız ekibi Rennes'ten kiralık olarak Racing Santander'de forma giyiyor. Geçen pazar takımının Valencia ile 2-2 berabere kaldığı maçta gol atarak İspanya Ligi'ndeki gol sayısını 7'ye çıkardı.