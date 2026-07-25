İtalya Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlük görevinde Gennaro Gattuso'nun yerine geçecek isim konusunu netleştirmeye yaklaşıyor. Birçok büyük ismin reddettiği yoğun görüşmelerin ardından, önümüzdeki dönemde "Squadra Azzurra"nın başına geçmek için en güçlü aday olarak Andrea Pirlo'nun adı öne çıkıyor.

"Corriere dello Sport" gazetesi, sportif direktör Paolo Maldini ve danışmanı Leonardo'nun, Juventus ve Bologna'nın eski teknik direktörü Thiago Motta ile temasa geçerek onu görevi üstlenmeye ikna etmeye çalıştığını, ancak Motta'nın 2025 yılının mart ayında Bianconeri'den ayrılmasından bu yana herhangi bir kulüple bağlantısı olmamasına rağmen teklifi reddettiğini aktardı.

İtalya Federasyonu, hem Pep Guardiola hem de Carlo Ancelotti'yi kadrosuna katmayı başaramamış ve bu durum onu başka alternatifler aramaya itmişti. Bu süreçte Motta'nın adı Fransız kulübü Lille ile de anılmış, ancak Lille tercihini İtalyan teknik direktör Davide Ancelotti'den yana kullanmıştı.

İtalyan basınındaki haberler, federasyonun İtalyan futbolunun efsanesi, Juventus ve Milan'ın eski oyuncusu Pirlo ile nihai bir anlaşmaya varmaya çok yaklaştığını gösteriyor. Teknik direktörlük tecrübesi mütevazı olan Pirlo, milli takımı kıtasal ve dünya çapındaki eski günlerine yeniden taşıması için federasyon yönetiminin büyük güvenini kazanmış durumda.

Beklenen bu atama, İtalya Federasyonu'nun son başarısızlıkların ardından yeni bir sayfa açma isteği çerçevesinde geliyor. Federasyon, Pirlo'nun büyük futbol mirasına ve "Azzurri"nin uluslararası arenadaki parlaklığını yeniden kazanması için yeni bir oyuncu neslini ilham verebilme yeteneğine güveniyor.