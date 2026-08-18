Atlético Madrid'in forveti Julián Álvarez, Rodri'nin resmen Barcelona'ya transfer olmasının ardından dikkat çeken bir işaret bıraktı. Arjantinli, kulübünden ayrılıp Katalan takıma transfer olma çabalarını sürdürürken, Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusunu uğurlamak için yayınladığı ilk videoya beğeni ile karşılık verdi.

Manchester City hesaplarından paylaşılan ve Rodri'nin Etihad Stadyumu'nda geçirdiği yedi yıl boyunca yaşadığı en önemli anları derleyen video özel bir ilgi gördü. Álvarez'in beğeni butonuna basmayı tercih etmesi, basit gibi görünen bir adım olsa da, Arjantinli forvetin içinde bulunduğu koşullar göz önüne alındığında özel bir anlam taşıyor.

Rodri, Álvarez'in peşinde olduğu şeyi başardı

"Sport" gazetesinin aktardığına göre, Álvarez'in bu tepkisi son derece hassas bir zamanlamada geldi. Zira Rodri, Atlético Madrid'in forvetinin aylardır gerçekleştirmeye çalıştığı adımı tamamlamayı başardı.

İspanyol orta saha oyuncusu, yeni bir deneyim yaşama isteğini dile getirdikten sonra Manchester City'deki dönemini sonlandırdı. Ardından İngiliz kulüp, oyuncunun Katalan takıma transferi konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardı.

Álvarez ise, yönünü değiştirme ve Barcelona forması giyme hayalini gerçekleştirme yönündeki açık isteğine rağmen hâlâ Atlético'da takılı kalmış durumda.

Arjantinli forvet, Dünya Kupası müsabakaları sırasında tavrını net bir şekilde ortaya koymuş ve Barcelona'nın ismini anmadan şöyle demişti: "İki taraf için de en iyisi ayrılık. Hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."

O günden bu yana Barcelona, transferin önünü açmak için çabalarını sürdürüyor. Atlético Madrid ise oyuncuyu kolay kolay bırakmayı reddeden tutumundan taviz vermiyor. Álvarez'in ayrılma ve Barcelona'yı tercih ettiği hedef hâline getirme isteğinin devam etmesine rağmen, süreç şimdiye dek karmaşık kalmaya devam ediyor.

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Rodri ile Álvarez'i geçmişteki takım arkadaşlığı buluşturuyor

Álvarez'in Rodri'nin veda videosuna verdiği tepki, Manchester City'de aralarında kurulan ilişki göz önüne alındığında ek bir önem kazanıyor.

İki oyuncunun İngiliz takımdaki varlıkları 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında kesişti. Rodri'nin kariyerinin en başarılı dönemlerinden birinde soyunma odasını paylaştılar.

Rodri, 2024 yılında Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Ardından İspanya'nın Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasında kilit bir rol oynadı ve yılı Ballon d'Or'u kazanarak taçlandırdı.

İki yıl sonra Rodri, Barcelona ile yeni bir mücadeleye atılırken, Álvarez kendisini tamamen farklı bir konumda buluyor. Zira Katalan kulübe transfer olma isteği, Atlético Madrid'in tutumuyla karşı karşıya kaldı.

Manchester City, Rodri'yi uğurluyor

Manchester City, eski yıldızını özel bir şekilde uğurlamaya özen gösterdi. Kulüp, oyuncunun takımdaki en önemli duraklarını derleyen çok sayıda video ve içeriğin yanı sıra Rodri'nin kulüp taraftarlarına gönderdiği bir mesajı, Ballon d'Or ile çekilmiş bir fotoğrafını, tüm kupalarını içeren bir tasarımı ve Manchester'daki kariyerini belgeleyen bir dizi fotoğrafı paylaştı.

Álvarez'in beğenisi, İngiliz kulübün Rodri'yi uğurlamak için yayınladığı ilk videoya geldi.

Bu dolaylı mesaj, oyuncuların yollarının farklılığına işaret ediyor. Zira Manchester City, oyuncu yeni bir deneyim yaşamanın zamanının geldiğini düşündüğünde daha önce Álvarez'in Atlético Madrid'e transferine onay vermişti. Şimdi ise oyuncu, Barcelona'ya dönme ve isteğini gerçekleştirme konusunda çok daha büyük bir zorlukla karşı karşıya.

Rodri, Álvarez'in geleceği hakkında yorum yapmayı reddetti

Rodri, Barcelona'da yeni bir oyuncuyu tanıtırken Álvarez'in durumuna dair bir soru aldı, ancak eski takım arkadaşının geleceğine ilişkin detaylara girmemeyi tercih etti.

İspanyol orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Kulübe ait olmayan oyuncular hakkında konuşmaya alışkın değilim. Sadece onun çok harika bir oyuncu olduğunu ve herhangi bir takıma çok şey katabileceğini söyleyebilirim, çünkü o en iyi oyunculardan biri."

Şöyle ekledi: "Deco ve ekibinin mümkün olan en iyi kadroyu kurmak için çalıştığını biliyorum ve bu onlara kalmış bir konu."