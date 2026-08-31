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Yeni bir onurlandırma: Salah'ın adı Türkiye'de bir caddeye verildi

Trabzonspor
Süper Lig
M. Salah
Türkiye
Mısır

Yomra ilçe belediye meclisi, Trabzonspor'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah'ın adını Türkiye'de bir caddeye vermeye karar verdi.

Trabzonspor'un saflarına yeni katılan Mohamed Salah'ın evi, Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki Selvi Sokak'ta olacak.

Haberler sitesi, Salah'ın ikamet edeceği evde yenileme çalışmalarının sürdüğünü ve Mısırlı yıldızın yakın bir zamanda buraya taşınmasının beklendiğini aktardı.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın önerisi üzerine, Salah'ın evinin bulunduğu sokağın adının "Mohamed Salah Caddesi" olarak değiştirilmesi planlanıyor.

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Yomra Belediye Başkanı, X'teki hesabı üzerinden, Mohamed Salah'ın bölgede yaşayacak olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti.

Sözlerine şöyle devam etti: "Salah yalnızca Trabzonspor tarihinin değil, aynı zamanda Türk futbolu tarihinin en önemli transferlerinden biri. Dünya futbolunun bu çapta bir yıldızının Yomra'da yaşayacak olmasından dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Şunları da ekledi: "Salah'ın Yomra'da ikamet etmesi, ilçemizin ticari değerine ve marka kimliğine de büyük katkı sağlayacak. Bu düzeyde ve şöhrette dünyaca ünlü bir futbolcunun Yomra'da bulunması bizim için özel bir durum; bu nedenle ilçemiz içinde yaşayacağı sokağa Salah'ın adını vermek ve bu dönemi Yomra tarihinin ölümsüz bir parçası haline getirmek istiyoruz."

Belediye meclisinin, sokağın adının Mohamed Salah Caddesi olarak değiştirilmesine ilişkin kararı bu hafta alması bekleniyor; kararın çıkmasının ardından isim değişikliği işlemlerinin tamamlanması da öngörülüyor. 

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