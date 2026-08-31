Yeni bir onurlandırma: Salah'ın adı Türkiye'de bir caddeye verildi

Yomra ilçe belediye meclisi, Trabzonspor'un yıldızı Mısırlı Mohamed Salah'ın adını Türkiye'de bir caddeye vermeye karar verdi.
Trabzonspor'un saflarına yeni katılan Mohamed Salah'ın evi, Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi'ndeki Selvi Sokak'ta olacak.
Haberler sitesi, Salah'ın ikamet edeceği evde yenileme çalışmalarının sürdüğünü ve Mısırlı yıldızın yakın bir zamanda buraya taşınmasının beklendiğini aktardı.
Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın önerisi üzerine, Salah'ın evinin bulunduğu sokağın adının "Mohamed Salah Caddesi" olarak değiştirilmesi planlanıyor.