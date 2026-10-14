Yeni bir kriz: Mısır Gazeteciler Sendikası Başkanı'ndan Hossam Hassan'a sert eleştiri

Süren tartışma ikiz hakkında

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Mısır Millî Takımı'nın teknik direktörü Hüsam Hasan ve takımın idarecisi olan kardeşi İbrahim Hasan, bu kez medya camiasıyla yeni bir karşı karşıya gelme sürecine girdi. Mısır Gazeteciler Sendikası Başkanı Halid el-Balşi, ikizlerin haklarında suç duyurusunda bulunması üzerine sendikanın üç spor yorumcusuna destek verdiğini açıkladı ve mesleki anlaşmazlıkların, eleştiri özgürlüğünü hedef alan hukuki takibata dönüştürülmesine karşı uyarıda bulundu.

Gazeteciler Sendikası yayımladığı bildiride, Hüsam ve İbrahim Hasan'ın haklarında suç duyurusunda bulunduğuna dair haberlerin dolaşıma girmesinin ardından, spor gündemine ilişkin haber ve bilgiler yayımlamaları nedeniyle gazeteciler Ebu'l-Maati Zeki, Ahmed Abdülbasit ve Muhammed el-Mehdi'ye tam destek verdiğini açıkladı.





El-Balşi'nin Facebook sayfasında paylaştığı bildiride sendika, spor eleştirisinin asli bir hak olduğunu, teknik ekiplerin performansının ve millî takımlara ilişkin kararlarının değerlendirilmesinin, mesleğin ilke ve etik kurallarına bağlı kalmak kaydıyla spor gazeteciliğinin temel görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

Sendika, haber yayımlamak ya da eleştirel görüş belirtmek nedeniyle gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunulmasının, bu görüşler teknik ekibin bakış açısına aykırı olsa dahi, millî takım ile spor basını arasındaki ilişkinin doğal seyrinden bir sapma olduğunu değerlendirdi.

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El-Balşi, mesleki anlaşmazlıklarda esas olanın cevap hakkına başvurmak olduğunu, doğrudan hukuki tırmanışa gitmek olmadığını vurgulayarak, mesleki cevap adımları tamamlanmadan suç duyurusunda bulunmanın, gazetecileri susturma, korkutma ve bazı tarafları memnun etmeyebilecek bilgi ve olguları aktarmalarını engelleme girişimi anlamına gelebileceğini belirtti.

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Sendika ayrıca, Hüsam ve İbrahim Hasan'ın yayımlanan ya da yayınlanan içeriğe bir itirazı varsa, kendi anlatımlarını ve dayandıkları gerçekleri ortaya koymalarının ya da gazetecilik faaliyetine ilişkin şikâyetleri incelemekle yetkili mesleki merci olan Gazeteciler Sendikası'na şikâyette bulunmalarının daha doğru olacağını ifade etti.

Bildiride, mesleki ihlallerin, kanıtlanması hâlinde, tüm tarafların haklarını koruyacak biçimde ve eleştiri özgürlüğünü kısıtlamadan, yetkili kurumsal kanallar aracılığıyla ele alınması gerektiği vurgulandı.









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Sorumluluk futbol federasyonunda

Dikkat çeken bir tırmanışla Gazeteciler Sendikası, Mısır futbolunun işlerini yönetmekten ve millî takım ile basın-medya kuruluşları arasındaki iş birliği için uygun ortamı sağlamaktan sorumlu kurum olması nedeniyle krizin sorumluluğunu Mısır Futbol Federasyonu'na yükledi.

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Sendika, federasyondan Hüsam ve İbrahim Hasan ile ivedilikle temas kurmasını, spor yorumcuları hakkında verdikleri suç duyurularından vazgeçmeleri konusunda onları ikna etmek için çalışmasını ve millî takımın teknik ekibi ile spor basını arasındaki gerginliğin tırmanmasına izin vermek yerine anlaşmazlığı diyalog ve karşılıklı anlayış yoluyla çözmesini talep etti.

Basın özgürlüğü kırmızı çizgi

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Sendika, yalnızca teknik ekipleri memnun edecek şeyleri yayımlayan bir basın anlayışını reddettiğini, buna karşın gazetecilerin aykırı olgu ya da görüşler ortaya koydukları için hukuki takibata maruz kalmasını kabul etmediğini belirterek, basının bağımsızlığının kırmızı çizgi olduğunu ve üyelerini savunmak için gereken sendikal ve hukuki adımları atacağını vurguladı.

Sendika bildirisini, Mısır Millî Takımı'na destek vermenin ve yürüyüşünü desteklemenin, basının eleştiri ve değerlendirme hakkıyla çelişmediğini vurgulayarak tamamladı; tüm tarafları sağduyu ve mesleki diyalog dilini öne çıkarmaya, tırmanma ve hukuki takibattan uzak, karşılıklı saygıya dayanan bir ilişkiyi korumaya çağırdı.

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Anlaşmazlığın kaynağı ne?

Kriz, Mısır Millî Takımı'nın teknik direktörü Hüsam Hasan ve takımın idarecisi olan kardeşi İbrahim Hasan'ın, spor camiasında kendileri hakkında yayımlanan ya da gündeme getirilen içerikler nedeniyle, aralarında Ebu'l-Maati Zeki, Ahmed Abdülbasit ve Muhammed el-Mehdi'nin de bulunduğu bir grup spor gazetecisi hakkında yaptığı suç duyurularına dayanıyor.

Bu adım, anlaşmazlığın millî takımın performansı ile teknik ve idari ekibinin davranışlarına ilişkin eleştirel ve medyatik bir içerikle ilgili olması nedeniyle basın çevrelerinde tepkilere yol açtı. Bu da Mısır Gazeteciler Sendikası Başkanı Halid el-Balşi'yi, söz konusu üç gazeteciye destek açıklaması yapmaya yöneltti.







