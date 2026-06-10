Yeni bir kriz... FIFA, Fas'ın rakibine karşı sürpriz bir karar aldı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026 Dünya Kupası başlamadan önce tartışmalı bir karar alarak Haiti milli takımının formasını onaylamayı reddetti ve üzerinde değişiklik yapılmasını talep etti.

İspanyol "As" gazetesinin haberine göre FIFA, tasarımda yer alan bazı unsurların siyasi bir mesaj içerdiği şeklinde yorumlanabileceğini ve bunun turnuva kurallarına aykırı olduğunu değerlendirdi.

Haiti milli takımı, Fas milli takımının da yer aldığı 3. grupta Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanırken, Kolombiyalı "Saita" şirketi tarafından tasarlanan forma konusunda tartışmalar sürüyor. Formada, halk ayaklanmasını simgeleyen bir sahnede mavi ve kırmızı bayrak resmi yer alıyor.

FIFA'nın inceleme komitesi, tasarımdaki bazı detayların turnuva kurallarına uymadığını belirledi ve Dünya Kupası'na katılmak üzere formanın resmi olarak onaylanmasından önce değişiklikler yapılmasını talep etti.

Tasarımcı şirket ise formanın herhangi bir siyasi anlam taşımadığını vurguladı ve tasarımın ülkenin geleceğinin inşasına katkıda bulunan Haiti vatandaşlarına bir saygı duruşu olduğunu, ayrıca Haiti'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasına zemin hazırlayan 1803'teki Vertier Savaşı'na tarihsel bir gönderme içerdiğini belirtti.

Şirket, sosyal medya platformlarında yayınladığı açıklamada, tasarımda yer alan bayrağın Haiti'nin bağımsızlığını kazandıktan sonra göndere çektiği ilk bayrağı temsil ettiğini ve herhangi bir siyasi boyutu veya güncel mesajı olmadığını ekledi.

Sosyal medyada geniş tartışma

Konu, sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, tişörtte görünen bayrağı, sömürge döneminde bazı askerleri Haiti'nin bağımsızlığını destekleyen Polonya ile ilişkilendiren varsayımlar ortaya attı.

Bu karışıklık, tasarımda kullanılan bazı renklerin Polonya bayrağıyla nispeten benzer olmasından kaynaklandı; ancak Polonya bayrağı beyaz ve kırmızı renklerden oluşurken, Haiti'nin tarihi bayrağı mavi ve kırmızı renkleri içeriyor.

Tasarımcı şirket, Polonya medyasına yaptığı açıklamada, formadaki sembolün Polonya ile hiçbir ilgisi olmadığını, bunun 1804'teki bağımsızlıktan sonra Haiti'nin ilk tarihi bayrağını temsil ettiğini vurguladı.

Forma konusu hâlâ belirsiz

Haiti Futbol Federasyonu ve üretici firma, tasarımın tarihsel ve kültürel anlamlarına ısrar etse de, ana formanın kabulüne ilişkin nihai karar henüz verilmedi.

Buna karşılık, Haiti'nin tarihi bayrağının renkleri, milli takımın yedek ve üçüncü formalarında daha belirgin bir şekilde görünüyor ve bu formalar hakkında şu ana kadar Uluslararası Futbol Federasyonu'ndan herhangi bir yorum gelmedi.

FIFA'nın, 2026 Dünya Kupası başlamadan önce ana formanın mevcut haliyle mi yoksa gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra mı onaylanacağına önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.