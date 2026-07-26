Vinicius Junior'un geleceği, yaz transfer döneminde Real Madrid'in en sıcak dosyalarından biri olmaya devam ediyor. Kulüp taraftarları, takımın en önemli yıldızlarından birinin akıbetinin netleşmesini beklerken, Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisi giderek artıyor ve yönetim yeni projesinin temel taşlarını korumak istiyor.

Brezilyalı yıldızın geleceğiyle ilgili tartışmalar son saatlerde iyice alevlendi. Arsenal'in Vinicius'un hizmetlerine ilgi duyduğunun açıklanmasıyla eş zamanlı olarak, oyuncunun yüksek mali talepleri nedeniyle Real Madrid'in ondan vazgeçmeye hazır olduğu konuşuldu. Ancak İspanyol AS gazetesinin muhabiri Marco Ruiz'e göre sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ruiz, Vinicius için şu anda önceliğin Real Madrid'de kalmak olduğunu söyledi. Kulüp yönetiminin de aynı tutumu benimsediğini belirten Ruiz, Brezilyalı yıldızla aynı menajeri paylaşan Fildişi Sahilli Yan Diomande ile anlaşmanın yaklaşması ile Vinicius'un ayrılma ihtimali arasında herhangi bir bağlantı olduğunu yalanladı.

Gazete, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesine yaklaşmasından yararlanan büyük Avrupa kulüplerinin durumu yakından takip ettiğini ekledi. Arsenal onu kadrosuna katmak için ilk ilgisini gösterirken, Liverpool daha önce 2027 yazında onu bedelsiz olarak transfer etme isteğini dile getirmişti. Ancak oyuncunun isteği, kariyerine Real Madrid forması altında devam etmek yönünde.

Gazete, Real Madrid içinde işlerin hızla geliştiğini ortaya koyarak iki tarafın her şeyi netleştirmek için günler içinde bir araya geleceğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Vinicius'un tatilinden dönmesinin ardından yenileme görüşmelerinin yeniden başlaması bekleniyor. Oyuncu öncelikle kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun projesindeki yerini öğrenmek, ayrıca dünya çapındaki konumuna uygun olarak alacağı mali değerlendirmeyi netleştirmek istiyor."

Rapor, Mourinho'nun Vinicius'un devam etmesinde ısrarcı olduğuna ve oyuncuyu Kylian Mbappe ile Yan Diomande'nin yanına katarak, arkalarında Jude Bellingham'ın da yer alacağı bir hücum üçlüsü kurmaya çalıştığına dikkat çekti; zira Vinicius yeni projenin en önemli unsurlarından biri olarak görülüyor.

Rapor, yenileme müzakerelerinin Kulüpler Dünya Kupası'ndan sonra aniden durmadan önce ileri aşamalara ulaştığını açıkladı. Vinicius'un mali taleplerini düşürmesi ve Real Madrid'in teklifini yükseltmesinin ardından iki taraf arasındaki fark son derece daralmış, ancak müzakerenin son aşamasında her iki tarafın da tutumunda ısrar etmesi nedeniyle nihai anlaşma tamamlanamamıştı.

Şu anda Vinicius, 2022 yılında imzaladığı ve 2027 yazına kadar uzanan mevcut sözleşmesindeki yıllık ortalama 15 milyon euro net maaşa karşılık, sezonda 20 milyon euroya yakın net bir maaş talep ediyor. Sözleşme ayrıca "The Best" ödülünü kazanmasının ardından 2 milyon euroluk ek bir prim de içeriyor.

Gazete, oyuncunun geçtiğimiz dönemde kulüp içinde yeterince değer görmediğini hissettiğini, özellikle de Vinicius son iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda en önemli katkı sağlayanlardan biri olmasına rağmen Real Madrid'in Julian Alvarez ve Michael Olise'yi transfer etme girişimlerine ilişkin haberlerle bu hissin arttığını ortaya koydu.

Rapor sonunda, Vinicius'un geleceğini hâlâ Santiago Bernabeu'da gördüğünü ve yeni bir anlaşmaya varılmasını kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurgularken, Real Madrid'in de sözleşmesinin yenilenmesini kulübün bu yaz yapabileceği en iyi transfer olarak gördüğünü belirtti.

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