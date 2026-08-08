Barcelona'nın genç İspanyol orta saha oyuncusu Marc Casado, Suudi Arabistan ekibi Hilal ile müzakerelerin ilerlemesi ortasında, Udinese ve Nottingham Forest'a karşı oynanacak hazırlık maçları için Udine'ye gidecek kadronun dışında bırakılmasının ardından, mevcut yaz transfer döneminde Katalan kulübünden ayrılmaya yaklaştı.

"Mundo Deportivo"ya göre Casado, Barcelona'nın antrenman tesislerinde hazır bulunmuş, ancak İtalya'ya giden takım kafilesine katılmadan buradan ayrılmıştı; bu adım, Katalan kulübüyle yolculuğunun sona ermesinin yaklaştığına dair sinyalleri güçlendiriyor.

22 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusunun kadro dışı bırakılması, geleceğinin Barcelona yönetiminin masasındaki en öne çıkan dosyalardan biri haline geldiği bir dönemde geliyor. Hilal, geçtiğimiz temmuz ayında oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçmiş ve Katalan kulübüne bir ön teklif sunmuştu; ancak Barcelona, mali beklentileriyle uyuşmadığı için bu teklifi reddetmişti.

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Hilal yaklaşıyor, Barcelona 40 milyon euroya tutunuyor

Geçtiğimiz dönemde iki kulüp arasındaki müzakerelerin tıkanmasına rağmen, Hilal ile Casado arasındaki görüşmelerin ilerlemesiyle durum değişti; oyuncu ile Suudi kulübü arasındaki ilişki olumlu bir hal aldı ve transfer her zamankinden daha çok sonuçlanmaya yakın görünüyor.

Barcelona, orta saha oyuncusundan vazgeçmek için 30 milyon eurodan fazla almakta ısrarcı; Katalan kulübü 40 milyon euro sınırına yaklaşmayı hedeflerken, Hilal başlangıçta bu rakama ulaşmaya hazır değildi.

Ancak son gelişmeler, başta Casado'nun İtalya'ya giden takım kafilesinin dışında bırakılması olmak üzere, müzakerelerin daha ciddi bir aşamaya girdiğine ve önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılmasının önünü açabileceğine işaret ediyor.

Rodri transferi Casado'nun ayrılığını hızlandırıyor

Barcelona, Casado'nun yeteneklerine değer verse de, oyuncunun teknik direktör Hansi Flick'in hesaplarındaki durumu, geçtiğimiz sezon rolünün kademeli olarak azalmasının ardından eskisi gibi değil.

Ayrıca Barcelona'nın, Manchester City'nin yıldızı Rodri'yi kadrosuna katma yarışına güçlü bir şekilde dahil olması, Casado'ya geleceğiyle ilgili ek bir mesaj gönderdi; özellikle kulübün orta sahayı yeniden şekillendirmeyi ve bu mevkideki seçeneklerini güçlendirmeyi hedeflediği düşünülürse.

Roony Bardghji de hesapların dışında

Barcelona'nın kadrosunda yer almayan tek oyuncu Casado değildi; İsveçli kanat oyuncusu Roony Bardghji de takımın Udine'ye gidiş yolculuğunun dışında bırakıldı.

20 yaşındaki oyuncu, Kopenhag'dan Barcelona'ya transfer olmasının üzerinden yalnızca bir yıl geçtikten sonra, gelişimini sürdürmesi için Flick'in hesaplarında ihtiyaç duyduğu konuma sahip görünmüyor.

Buna bağlı olarak Bardghji de, transfer döneminin son aşamasında ayrılmaya aday oyuncular listesinde yer alırken, Casado, Hilal'e transfer olarak kariyerinde yeni bir adım atmaya yaklaşıyor.