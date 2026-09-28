Suudi Arabistan ve Irak milli takımları arasında Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasının grup aşamasının kapanışında oynanacak beklenen karşılaşmaya saatler kala, eski Irak futbol yıldızlarından birinin yeni açıklamalarının Suudi tarafında bir eleştiri dalgası patlatmasının ardından iki taraf arasındaki tartışma yeniden gündeme geldi. Bu durum, turnuvanın geçen sezonki edisyonunda iki milli takım arasındaki ortamı alevlendiren eski bir olayı hatırlara getirdi.

Krizin kökeni, geçen Körfez Kupası edisyonu sırasında tartışma yaratan eski Irak milli takımı yıldızı Younis Mahmoud'a dayanıyor. Mahmoud, Suudi Arabistan milli takımının kupayı kazanma ihtimaliyle alay etmiş ve yalnızca gülmekle yetinerek verdiği bu tepki, davranışını Suudi Arabistan'ın turnuva mücadelesindeki şansıyla alay olarak değerlendiren Suudi taraftarların öfkesini çekmişti.

Olayın yansımaları taraftar eleştirileriyle sınırlı kalmadı; iki milli takımı grup aşamasında karşı karşıya getiren ve Suudi Arabistan'ın Irak'ı 3-1 mağlup etmesiyle sonuçlanan karşılaşma öncesinde bir gerginlik haline yol açtı. Bu maç, iki taraf arasındaki rekabetin kızışmasını artırdı ve Younis Mahmoud'un açıklamalarına dair tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

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Yarınki karşılaşma öncesinde ise sahne farklı bir biçimde tekrarlandı. Eski Irak milli takımı yıldızı Nashat Akram, turnuvanın mevcut edisyonunu eleştiren açıklamalarda bulunarak, kötü televizyon yayını olarak nitelendirdiği durum nedeniyle bunun yıllardır izlediği en kötü edisyon olduğunu ifade etti. Bu da kendisine yönelik yeni bir Suudi eleştiri dalgasının önünü açtı.

Akram'ın açıklamaları, özellikle iki milli takımın grup aşamasının üçüncü ve son maçında karşılaşmasının yaklaşmasıyla birlikte, sosyal medya platformları üzerinden eski oyuncuya saldıran bir kısım Suudi taraftarın öfkesini çekti. Böylece televizyon yayınına ilişkin eleştiriler, iki tarafın taraftarları arasında yeni bir tartışma eksenine dönüştü.

Geçen edisyondaki Younis Mahmoud krizi ile yarınki karşılaşma öncesindeki Nashat Akram açıklamaları arasında, Suudi Arabistan ve Irak maçı öncesinde taraftar gerginliği yeniden alevleniyor. Bu maçın önemi yarı finale yükselme hesaplarını aşıyor; çünkü artık Körfez Kupası'nda iki milli takım arasındaki rekabetin hassasiyetini yeniden gündeme taşıyan tırmanan bir tartışmayla çevrelenmiş durumda.