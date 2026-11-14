Yeni bir hobiyle: Ronaldo, Jesus'a dolaylı bir mesaj mı vermek istedi?

Portekiz Milli Takımı'nın eski kaptanı Cristiano Ronaldo, dün akşam Jorge Jesus ve Bernardo Silva'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Danimarka maçı hakkında konuşmak için düzenlediği basın toplantısıyla aynı anda, vaktini futboldan uzak yeni bir hobiyle geçirmeyi tercih etti. Bu durum, oyuncunun, kendisini milli takımdan emekliliğe sürükleyen kriz sonrası teknik direktörü görmezden geldiği mesajını vermek isteyip istemediği sorusunu gündeme getirdi.

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Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın Danimarka maçı hazırlıkları kapsamında düzenlenecek basın toplantısının başlamak üzere olduğu sırada, "Instagram" hesabından iki arkadaşıyla birlikte golf oynarken çektiği bir fotoğrafı paylaştı.

Portekiz'de, Cascais'teki Quinta da Marinha bölgesinde bulunan köşkünde birkaç gün geçiren Ronaldo, futbolun yanı sıra en yeni hobisi haline gelmiş gibi görünen golfe olan ilgisini sürdürmek üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a döndü.

Ronaldo, golf sahasındaki turunda yalnız değildi; kendisine Suudi Al-Nassr Kulübü'nün icra kurulu başkanı Jose Semedo ile kulübün sportif direktörü Simao Coutinho eşlik etti.

Instagram

Ronaldo'nun Riyad'daki bu görüntüsü, Portekiz Milli Takımı'yla uluslararası kariyerinin sona erdiğini açıklamasından birkaç gün sonra geldi. Böylece Ronaldo, milli takım atmosferinden uzak yeni bir döneme başlarken, eski takım arkadaşları Portekiz'in onun yokluğundaki ilk maçını Danimarka karşısında oynamaya hazırlanıyor.

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Jesus, Ronaldo'nun onurlandırılmasını konuştu

Jesus, basın toplantısında Cristiano Ronaldo'nun Portekiz futbol tarihinde her zaman bir efsane olarak kalacağını vurgularken, yeni nesillere destek vermeyi sürdürmesinin önemine dikkat çekti.

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Jesus, Portekiz Futbol Federasyonu'nun Danimarka maçında Cristiano Ronaldo'yu onurlandırmaya ilişkin girişimi hakkında şunları söyledi: "Bu konu Portekiz Federasyonu'nun sorumluluğunda, özellikle de futbol ve sportif işler yönetimimin, bunun yanı sıra federasyon başkanının."

Şunları ekledi: "Bence bu fikir harika. Cristiano'nun milli takımla geçirdiği 23 yılı, futbol dünyasında sunduklarını ve temsil ettiklerini, ister milli takımla ister diğer kulüplerle olsun, hiç kimse unutamaz."

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Portekiz basınında dün, perşembe günü çıkan haberlerde, Portekiz Milli Takımı oyuncularının tamamının Danimarka maçından önce sahaya, Ronaldo ile özdeşleşmiş ünlü 7 numaralı formayı giyerek çıkacağı, bu efsane yıldızın ülkesinin milli takımıyla bıraktığı mirası kutlamak amacıyla gerçekleştirilecek eşi benzeri görülmemiş bir onurlandırma girişimi olarak belirtilmişti.

Jesus sözlerine şöyle devam etti: "Cristiano ile bir hafta çalışmadım, aksine onunla tam bir yıl geçirdim; bu yüzden onun ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum, yalnızca yeni oyuncular için değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki gençler için de."

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Ve ekledi: "Onun Portekiz futbolunun bir efsanesi olduğunu unutmamayı sürdürmemizin harika bir fikir olduğunu düşünüyorum. Artık ne olacağını bilmiyorum, bunu yalnızca o biliyor."

Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda mevcut hücum seçeneklerine ve Gustavo Varela ile Fabio Silva hakkındaki görüşüne ilişkin olarak Jesus şunları söyledi: "İki oyuncu farklı özelliklere sahip. Gustavo Varela saf bir forvet ve büyük ölçüde Gonçalo Ramos'a benziyor."

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Şöyle açıkladı: "Fabio'ya gelince, o daha fazla hareket kabiliyetine sahip ve atağı tek başına yönetmesini biliyor. Dediğim gibi, Borussia Dortmund'da çoğu zaman ikinci forvet olarak oynuyor; işte bu yüzden onu ilk kadroya seçtik, çünkü Cristiano ve Gonçalo Ramos'tan farklı özelliklere sahip olduğunu gördük."