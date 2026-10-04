Almanya Milli Takımı, Yunanistan karşısında aldığı yeni bir golsüz beraberlikle istikrarsız sonuçlar serisini sürdürdü ve Dünya Kupası finallerinin ardından teknik direktörlük görevini üstlenen Jürgen Klopp ile birlikte yaşanan büyük teknik değişime rağmen UEFA Uluslar Ligi'nde puan kaybetmeye devam etti.

Almanya Milli Takımı, Yunanistan karşısındaki maçı yeni bir galibiyete çevirmeyi başaramadı ve turnuvadaki yolculuğunda aynı rakibe karşı iki puan kaybetti. Takım, ikinci haftada da aynı rakibe 1-0 mağlup olmuştu. Bu sonuç, mevcut dönemde Almanya'nın seviyesine dair soru işaretlerini artırdı.

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Yunanistan maçı, Almanya'nın Uluslar Ligi'nin bu sezonundaki tek takılması değildi. Takım yolculuğuna ilk haftada Hollanda ile 1-1 berabere kalarak başlamış, ardından geçen hafta Sırbistan karşısında iki golle öne geçerek şu ana dek tek galibiyetini elde etmişti.

Böylece Almanya Milli Takımı, Uluslar Ligi'ndeki mevcut yolculuğunda yalnızca bir galibiyet elde ederken iki beraberlik ve bir yenilgi aldı ve Klopp yönetiminde istikrarını geri kazanıp mücadeleye güçlü bir şekilde dönmeyi umarken tekrar tekrar puan kaybetmeye devam etti.

Alman taraftarların umutları, özellikle büyük tecrübesi ve rekabetçi takımlar kurma becerisiyle Klopp'un teknik yönetime gelmesiyle yükselmişti. Ancak sonuçlar şu ana dek beklenen değişimi yansıtmadı; zira takımın çektiği sıkıntı, ister galibiyetler elde etme ister maçtan maça istikrarı koruma düzeyinde olsun, hâlâ devam ediyor.

Yunanistan karşısındaki beraberlik, Klopp ve Almanya Milli Takımı oyuncuları üzerindeki baskıyı artırıyor. Özellikle takım, gruptaki durumunu iyileştirmek için yeni bir fırsatı daha harcadı. Böylece takım, Uluslar Ligi'ndeki yolculuğunu daha iyi bir şekilde tamamlamak ve şu ana dek sergilediğinden farklı bir görüntü ortaya koymak istiyorsa, önümüzdeki maçlarda rotasını hızla düzeltmek zorunda.