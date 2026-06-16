Yeni bir hayal kırıklığı… Tuchal, Arnold’un tatilini mahvediyor

İngiliz oyuncu Trent Alexander-Arnold zor bir dönemden geçiyor; 2026 Dünya Kupası kadrosuna teknik direktör Thomas Tuchel tarafından çağrılmaması nedeniyle, hem bireysel olarak hem de Real Madrid takımının bir parçası olarak kötü geçen sezonu daha da kötüye gidiyor.

Arnold'un Real Madrid'deki zorluklarının önümüzdeki sezon da devam etmesi bekleniyor, özellikle de yeni teknik direktör José Mourinho'nun talebi üzerine kulübün Hollandalı sağ bek Denzel Dumfries'i kadrosuna katmasının ardından.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Arnold'un ailesiyle tatilinin tadını çıkarmaya çalıştığı sırada, Liverpool'lu oyuncunun Dünya Kupası için İngiltere milli takım kadrosuna girme ihtimaline dair bir umut ışığı belirdiğini aktardı.

İngiltere’nin Hırvatistan ile oynayacağı açılış maçından sadece 24 saat önce ve herhangi bir oyuncuyu değiştirmek için yeterli süre varken, kendisi gibi sağ bek olan Tino Leframento sakatlandı ve Dünya Kupası’ndaki “Üç Aslanlar” kadrosundan çıkarıldı.

Levraminto'nun yerine Trent'i çağırmak mantıklı olurdu, ancak Thomas Tuchel, acil yedek olarak 26 yaşındaki Chelsea'li savunma oyuncusu Trevoh Chalobah'ı kadroya dahil etmeyi tercih etti.

Hem bek hem de stoper pozisyonlarında oynayabilen Chalobah, Tuchel tarafından Arnold'un yerine tercih edildi.

İngiltere milli takımı, yarın Çarşamba akşamı, Gana ve Panama'nın da yer aldığı 12. grupta Hırvatistan ile karşılaşarak 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine başlayacak.