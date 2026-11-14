Hollanda millî takımının orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un, ülkesinin UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son maçında forma giyemeyeceği kesinleşti. Pazartesi günü Almanya karşısında oynanacak olan maçta, Yunanistan karşılaşmasının ardından yaşadığı hafif ağrılar nedeniyle yer alamayacak.

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Xavi Hernandez yönetimindeki Hollanda Milli Takımı teknik heyeti, 29 yaşındaki oyuncuyu maç kadrosundan çıkarma kararını, Yunanistan karşılaşmasında yaşadığı fiziksel şikayetlerin ardından gereksiz risklerden kaçınmak amacıyla aldı.

Hollanda Milli Takımı'nın "X" ağındaki resmi hesabı şunları yazdı: "Frenkie de Jong hafif bazı fiziksel ağrılar yaşıyor ve deplasmanda oynanacak Almanya maçında forma giyemeyecek."

Hesap şunları ekledi: "Teknik heyet, ihtiyati bir tedbir olarak oyuncunun Berlin'e gitmemesine karar verdi; çünkü pazartesi günkü maç, orta saha oyuncusunun iyileşme süreci açısından erken geliyor."

Xavi, de Jong'un yokluğunu telafi etmek için yerine bir oyuncu çağırmayacak; böylece Hollanda Milli Takımı'nın kadrosu, Almanya karşılaşmasına hazırlık kapsamında 23 oyuncudan oluşacak.

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Pazartesi günü oynanması planlanan maç, Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son maçı olacak ve karşılaşmaya Berlin Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

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Hollanda Milli Takımı, maça grubunun lideri olarak 11 puanla girerken, Almanya ve Yunanistan'ın her birinin 8'er puanı bulunuyor; Sırbistan Milli Takımı ise hiç puan alamayarak sıralamanın sonunda yer alıyor.

Alınacak bir beraberlik, Hollanda'nın grup lideri olarak gelecek mart ayında oynanması planlanan çeyrek finale yükselmesini garantileyecek.

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Hollandalı Frenkie de Jong, bu sezon kariyerinde hassas bir dönemden geçiyor. Kendisini uzun süre sahalardan uzak tutan ve hem Barcelona hem de milli takımındaki katılımlarının düzenliliğini etkileyen bir sakatlığın sonuçlarıyla başa çıkmak zorunda kaldı; bu süreçte asli konumunu geri kazanmaya ve en iyi fiziksel ve teknik seviyesine ulaşmaya çalışıyor.

Hollandalı orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası müsabakaları sırasında dizinden sakatlanmış ve geçen ekim ayının sonlarında Barcelona ile sahalara kademeli olarak dönüş yolculuğuna başlamadan önce birçok önemli karşılaşmayı kaçırmıştı.

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De Jong'un Katalan ekibiyle yeniden forma giymeye başlaması kolay olmadı; zira yokluk döneminin ardından maç ritmini yeniden kazanması gerekiyordu. Hans Flick yönetimindeki teknik heyet ise oyuncunun fiziksel durumuyla temkinli davranmaya ve tam olarak hazır hale gelmeden önce ona ek yük bindirmemeye özen gösterdi.

De Jong, oyunun ritmini kontrol edebilme, baskı altında topu koruyabilme ve atakları geriden kurma sürecinde çözümler üretebilme yeteneğinin yanı sıra orta sahada birden fazla rol üstlenmesine olanak tanıyan taktiksel esnekliği sayesinde, Barcelona'nın hesaplarında önemli bir unsur konumunda bulunuyor.