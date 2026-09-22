Real Madrid, başkent derbisinde Atletico Madrid'e yenilmesinin ardından yeni bir darbe daha aldı. Takımın orta saha oyuncusu Fede Valverde'nin sol ayak bileğindeki şişliğin büyük ölçüde devam etmesi nedeniyle ek tıbbi tetkiklerinin ertelenmesine karar verildi.

"Cope" radyosuna göre, Real Madrid sağlık ekibi, Uruguaylı oyuncunun sakatlığının türünü ve muhtemel yokluk süresini belirleyecek ilave tetkikleri yapmadan önce şişliğin inmesini beklemeyi tercih etti.

Valverde, ilk yarının son dakikalarında Kang-in Lee ile girdiği bir mücadelenin ardından sakatlandı. Real Madrid oyuncularının öfkesine yol açan bu pozisyonda futbolcular, Atletico Madrid oyuncusuna kırmızı kart gösterilmesini talep etti; ancak hakem oyuncuyu ihraç etmemeye karar verdi.

Real Madrid, pazar günü orta saha oyuncusunun durumuyla ilgili resmi bir açıklama yayımlamıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Real Madrid sağlık ekibinin oyuncumuz Fede Valverde üzerinde yaptığı tetkiklerin ardından, bugünkü maçta sol ayak bileğinde ciddi bir sakatlık geçirdiği teşhis edildi. Valverde, önümüzdeki saatlerde ilave tetkiklerden geçecek."

Valverde'nin sakatlığı, Atletico Madrid karşısında ağır bir yenilgi alan ve La Liga puan tablosunda lider Barcelona ile arasındaki farkın altı puana çıktığı Kraliyet ekibi için son derece zor bir zamanlamada geldi.

Real Madrid, Valverde'nin durumunu netleştirmek için önümüzdeki tetkiklerin sonuçlarını bekliyor. Oyuncunun José Mourinho'nun kadrosunda temel bir unsur olması nedeniyle, önemli birçok maçta forma giyememesinden endişe ediliyor.